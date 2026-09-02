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"Представьте, если будет 50": дипломат ошеломил ультиматумом жесткого принуждения Путина к миру

Владимир Огрызко заявил, что Путин будет продолжать агрессию, пока Украина и Запад будут позволять России сохранять ресурсы для войны примум

2 сентября 2026, 09:55
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Клименко Елена

У российского диктатора Владимира Путина нет внутренней мотивации завершать войну против Украины, поэтому ожидание, что Кремль добровольно согласится на мир, не даст результата. Войну можно приблизить к завершению резким усилением давления на Россию, считает украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Представьте, если будет 50": дипломат ошеломил ультиматумом жесткого принуждения Путина к миру

Фото: из открытых источников

По его словам, ключевой вопрос не в том, сколько еще Путин готов воевать, а в том, сколько Украина и ее партнеры позволят России продолжать агрессию.  

"Путин будет воевать до тех пор, пока мы ему это позволим. Мы — это Украина, в первую очередь, Европа и весь западный мир, который помогает Украине", — заявил Огрызко.

Дипломат убежден, что Запад должен перейти от дискуссий о возможных переговорах к стратегии, которая избавит Кремль от ресурсов для продолжения войны. Для этого Украине нужно гораздо больше ракет, беспилотников и другого вооружения.  

Огрызко обратил внимание и на удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. По его оценке, если РФ потеряет значительную часть возможностей производить горючее, это создаст серьезные проблемы для всей экономической системы страны.  

"Представьте себе, что сейчас они выпускают на 30% меньше топлива, которое им нужно. А если будет 50%? Это значит, что тогда все — останавливается экономическая машина", — пояснил дипломат.

Отдельным фактором Огрызко назвал состояние российских финансов. Он отметил, что дефицит бюджета РФ растет, а резервы сокращаются. В то же время попытка Кремля перекрывать нехватку денег эмиссией рублей, по его прогнозу, может повлечь за собой резкий скачок цен и дополнительный удар по российской экономике.

На этом фоне дипломат призвал европейских партнеров значительно более масштабно использовать доступные финансовые ресурсы для поддержки Украины. В частности, он упомянул около 250 млрд евро замороженных российских активов.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что провал Верховной Радой одного из ключевых законопроектов, связанных с выполнением международных обязательств Украины, создает риски не только для сотрудничества с МВФ, но и для финансирования государства и обороны. Такую оценку высказал политолог Владимир Цыбулько, комментируя ситуацию в парламенте в ходе миссии Международного валютного фонда в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RCNOM4RtEOI&t=1s
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