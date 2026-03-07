"Уявіть, як фашисти ґвалтуватимуть вашу мамку і дівчину": у російському виші студентів шокували “мотивацією” до війни

У Hосії спалахнув новий скандал, пов’язаний із вербуванням студентів до армії. Як повідомляють російські ЗМІ, під час зустрічі зі студентами одного з університетів у Воронежі декан факультету використав шокуючі та принизливі методи психологічного тиску, щоб переконати молодь вступати до військових підрозділів. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема "Верстка" і "Дождь".

У російському університеті студентів намагалися завербувати до армії шокуючими погрозами

Ідеться про Воронезький державний університет інженерних технологій. Зі студентами там зустрічався декан факультету управління та інформатики в технологічних системах Олексій Скрипников.

За інформацією російських медіа, під час виступу він намагався мотивувати студентів долучатися до так званих безпілотних військ. Для цього декан використовував агресивну риторику та відверті погрози.

На оприлюдненому записі виступу, який, за даними журналістів, саме студенти передали у медіа, посадовець пропонує молоді уявити жорстокі сцени насильства над їхніми близькими.

Зокрема він звертався до аудиторії із такими словами:

"Подумайте, як ви будете дивитися в очі своїм дівчатам, коли їх будуть ґвалтувати. У кого є дівчина? Уявіть, як її будуть ґвалтувати “фашисти”. Подумайте, як будуть знущатися над вашою мамою".

Під час виступу Скрипников також різко критикував студентів, заявляючи, що йому нібито "соромно" за молодь у залі. Він дозволяв собі принизливі висловлювання та навіть закликав хлопців "зняти штани і вдягнути спідниці", якщо вони не готові воювати.

Подібна риторика викликала шок серед частини студентів, які вирішили оприлюднити запис зустрічі.

Крім того, декан поширював пропагандистські заяви щодо України. Зокрема він стверджував, що українці нібито "колють свастику не тільки на тілі, а й у серці". Також під час виступу він розповідав непідтверджені історії про жорстоке поводження з російськими військовополоненими.

Журналісти російських незалежних медіа зазначають, що подібні зустрічі у вишах проводяться не вперше. За їхніми словами, представники військових структур та керівництво університетів нерідко беруть участь у кампаніях із вербування студентів до армії.

Зокрема студентам пропонують вступати до підрозділів, пов’язаних із використанням безпілотників. Такі програми активно просуваються у навчальних закладах, а в школах навіть проводять спеціальні змагання з керування дронами.

Експерти зазначають, що подібні методи агітації можуть свідчити про зростаючі проблеми з набором нових військових у російській армії.

Сам інцидент у Воронежі вже викликав обговорення у соцмережах. Багато користувачів обурилися тим, що представник університету дозволяє собі подібні висловлювання перед студентами.

Наразі офіційної реакції керівництва університету на цей скандал поки немає.

Читайте також в "Коментарях", що РФ вдарила по житловому будинку в Харкові.