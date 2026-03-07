Рубрики
В Hосии разразился новый скандал, связанный с вербовкой студентов в армию. Как сообщают российские СМИ, во время встречи со студентами одного из университетов в Воронеже декан факультета использовал шокирующие и унизительные методы психологического давления , чтобы убедить молодежь поступать в военные подразделения. Об этом сообщают российские СМИ, в том числе "Верстка" и "Дождь".
В российском университете студентов пытались завербовать в армию шокирующими угрозами.
Речь идет о Воронежском государственном университете инженерных технологий. Со студентами встречался декан факультета управления и информатики в технологических системах Алексей Скрипников.
По информации российских медиа, во время выступления он пытался мотивировать студентов приобщаться к так называемым беспилотным войскам. Для этого декан использовал агрессивную риторику и откровенные угрозы.
На обнародованной записи выступления, которое, по данным журналистов, именно студенты передали в медиа , чиновник предлагает молодежи представить жестокие сцены насилия над их близкими.
В частности, он обращался к аудитории с такими словами:
Во время выступления Скрипников также резко критиковал студентов, заявляя, что ему якобы стыдно за молодежь в зале. Он позволял себе унизительные высказывания и даже призвал ребят "снять брюки и надеть юбки", если они не готовы воевать.
Подобная риторика вызвала шок среди части студентов , решивших обнародовать запись встречи.
Кроме того, декан распространял пропагандистские заявления по Украине. В частности, он утверждал, что украинцы якобы "колют свастику не только на теле, но и в сердце". Также во время выступления он рассказывал неподтвержденные истории о жестоком обращении с российскими военнопленными.
Журналисты российских независимых медиа отмечают, что подобные встречи в вузах проводятся не впервые. По их словам, представители военных структур и руководство университетов нередко принимают участие в кампаниях по вербовке студентов в армию .
В частности, студентам предлагают поступать в подразделения, связанные с использованием беспилотников. Такие программы активно продвигаются в учебных заведениях, а в школах даже проводят специальные соревнования по управлению дронами.
Эксперты отмечают, что подобные методы агитации могут свидетельствовать о растущих проблемах с набором новых военных в российской армии.
Сам инцидент в Воронеже уже вызвал обсуждение в соцсетях. Многие пользователи возмутились тем, что представитель университета позволяет себе подобные высказывания перед студентами.
Пока официальной реакции руководства университета на этот скандал пока нет.
