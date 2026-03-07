В Hосии разразился новый скандал, связанный с вербовкой студентов в армию. Как сообщают российские СМИ, во время встречи со студентами одного из университетов в Воронеже декан факультета использовал шокирующие и унизительные методы психологического давления , чтобы убедить молодежь поступать в военные подразделения. Об этом сообщают российские СМИ, в том числе "Верстка" и "Дождь".

Речь идет о Воронежском государственном университете инженерных технологий. Со студентами встречался декан факультета управления и информатики в технологических системах Алексей Скрипников.

По информации российских медиа, во время выступления он пытался мотивировать студентов приобщаться к так называемым беспилотным войскам. Для этого декан использовал агрессивную риторику и откровенные угрозы.

На обнародованной записи выступления, которое, по данным журналистов, именно студенты передали в медиа , чиновник предлагает молодежи представить жестокие сцены насилия над их близкими.

В частности, он обращался к аудитории с такими словами:

"Подумайте, как вы будете смотреть в глаза своим девчонкам, когда их будут насиловать. У кого есть женщина? Представьте, как ее будут насиловать фашисты. Подумайте, как будут издеваться над вашей мамой".

Во время выступления Скрипников также резко критиковал студентов, заявляя, что ему якобы стыдно за молодежь в зале. Он позволял себе унизительные высказывания и даже призвал ребят "снять брюки и надеть юбки", если они не готовы воевать.

Подобная риторика вызвала шок среди части студентов , решивших обнародовать запись встречи.

Кроме того, декан распространял пропагандистские заявления по Украине. В частности, он утверждал, что украинцы якобы "колют свастику не только на теле, но и в сердце". Также во время выступления он рассказывал неподтвержденные истории о жестоком обращении с российскими военнопленными.

Журналисты российских независимых медиа отмечают, что подобные встречи в вузах проводятся не впервые. По их словам, представители военных структур и руководство университетов нередко принимают участие в кампаниях по вербовке студентов в армию .

В частности, студентам предлагают поступать в подразделения, связанные с использованием беспилотников. Такие программы активно продвигаются в учебных заведениях, а в школах даже проводят специальные соревнования по управлению дронами.

Эксперты отмечают, что подобные методы агитации могут свидетельствовать о растущих проблемах с набором новых военных в российской армии.

Сам инцидент в Воронеже уже вызвал обсуждение в соцсетях. Многие пользователи возмутились тем, что представитель университета позволяет себе подобные высказывания перед студентами.

Пока официальной реакции руководства университета на этот скандал пока нет.

