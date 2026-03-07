logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Представьте, как фашисты будут насиловать вашу мамку и девушку": в российском вузе студентов шокировали "мотивацией" к войне
commentss НОВОСТИ Все новости

"Представьте, как фашисты будут насиловать вашу мамку и девушку": в российском вузе студентов шокировали "мотивацией" к войне

В Воронеже декан университета во время встречи со студентами изображал жестокие сцены насилия, пытаясь убедить молодежь вступать в подразделения беспилотных войск.

7 марта 2026, 18:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Hосии разразился новый скандал, связанный с вербовкой студентов в армию. Как сообщают российские СМИ, во время встречи со студентами одного из университетов в Воронеже декан факультета использовал шокирующие и унизительные методы психологического давления , чтобы убедить молодежь поступать в военные подразделения. Об этом сообщают российские СМИ, в том числе "Верстка" и "Дождь".

"Представьте, как фашисты будут насиловать вашу мамку и девушку": в российском вузе студентов шокировали "мотивацией" к войне

В российском университете студентов пытались завербовать в армию шокирующими угрозами.

Речь идет о Воронежском государственном университете инженерных технологий. Со студентами встречался декан факультета управления и информатики в технологических системах Алексей Скрипников.

По информации российских медиа, во время выступления он пытался мотивировать студентов приобщаться к так называемым беспилотным войскам. Для этого декан использовал агрессивную риторику и откровенные угрозы.

На обнародованной записи выступления, которое, по данным журналистов, именно студенты передали в медиа , чиновник предлагает молодежи представить жестокие сцены насилия над их близкими.

В частности, он обращался к аудитории с такими словами:

"Подумайте, как вы будете смотреть в глаза своим девчонкам, когда их будут насиловать. У кого есть женщина? Представьте, как ее будут насиловать фашисты. Подумайте, как будут издеваться над вашей мамой".

Во время выступления Скрипников также резко критиковал студентов, заявляя, что ему якобы стыдно за молодежь в зале. Он позволял себе унизительные высказывания и даже призвал ребят "снять брюки и надеть юбки", если они не готовы воевать.

Подобная риторика вызвала шок среди части студентов , решивших обнародовать запись встречи.

Кроме того, декан распространял пропагандистские заявления по Украине. В частности, он утверждал, что украинцы якобы "колют свастику не только на теле, но и в сердце". Также во время выступления он рассказывал неподтвержденные истории о жестоком обращении с российскими военнопленными.

Журналисты российских независимых медиа отмечают, что подобные встречи в вузах проводятся не впервые. По их словам, представители военных структур и руководство университетов нередко принимают участие в кампаниях по вербовке студентов в армию .

В частности, студентам предлагают поступать в подразделения, связанные с использованием беспилотников. Такие программы активно продвигаются в учебных заведениях, а в школах даже проводят специальные соревнования по управлению дронами.

Эксперты отмечают, что подобные методы агитации могут свидетельствовать о растущих проблемах с набором новых военных в российской армии.

Сам инцидент в Воронеже уже вызвал обсуждение в соцсетях. Многие пользователи возмутились тем, что представитель университета позволяет себе подобные высказывания перед студентами.

Пока официальной реакции руководства университета на этот скандал пока нет.

Читайте также в "Комментариях", что РФ ударила по жилому дому в Харькове.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости