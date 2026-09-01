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Усунення корінних причин: лідер КНР зробив заяву про війну в Україні

Пекін пропонує ШОС посилити взаємодію для вирішення конфліктів в Україні та на Близькому Сході

1 вересня 2026, 11:45
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Недилько Ксения

Голова Китайської Народної Республіки вкотре окреслив позицію своєї держави стосовно головних геополітичних криз сучасності. Виступаючи на засіданні ради глав держав ШОС у Бішкеку, китайський лідер підкреслив, що Пекін прагне відігравати активнішу роль у міжнародній дипломатії та готовий шукати точки дотику з іншими столицями.

Усунення корінних причин: лідер КНР зробив заяву про війну в Україні

Сі Цзіньпін і Путін

"Говорячи о міжнародних і регіональних гарячих точках, таких як Україна, Близький Схід і Афганістан, — зазначив Сі Цзіньпін, визначаючи ключові вектори зовнішньої політики, — Китай готовий зміцнювати взаємодію та координацію з усіма сторонами".

За словами керівника КНР, розв'язання масштабних світових криз потребує комплексного та системного аналізу, а не лише реакції на поточні події. Він зауважив, що міжнародна спільнота має змінити підходи до вирішення суперечок на користь довгострокових мирних стратегій.

"Китай готовий дотримуватися принципу одночасного усунення як симптомів, так і корінних причин проблем, — наголосив очільник КНР, — і всебічно сприяти їхньому політичному врегулюванню".

Варто додати, що за риторикою про "корінні причини" Пекін часто приховує натяки на розширення НАТО, частково повторюючи наративи Москви, водночас намагаючись зберегти статус нейтрального посередника на світовій арені.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у вищому політичному керівництві країни-агресора знову підняли тему дипломатичного врегулювання війни проти України. Представники російської влади намагаються продемонструвати нібито відкритість до діалогу, проте висувають власні рамки для майбутніх зустрічей.

Свою позицію з цього приводу озвучила очільниця верхньої палати російського парламенту Валентина Матвієнко. За її словами, Москва не відкидає дипломатичний шлях, але вимагає конкретних гарантій.



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