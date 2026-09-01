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Устранение коренных причин: лидер КНР сделал заявление о войне в Украине

Пекин предлагает ШОС усилить взаимодействие для разрешения конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке

1 сентября 2026, 11:45
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Недилько Ксения

Глава Китайской Народной Республики в очередной раз очертил позицию своего государства по отношению к главным геополитическим кризисам современности. Выступая на заседании совета глав государств ШОС в Бишкеке, китайский лидер подчеркнул, что Пекин стремится играть более активную роль в международной дипломатии и готов искать точки соприкосновения с другими столицами.

Устранение коренных причин: лидер КНР сделал заявление о войне в Украине

Си Цзиньпин и Путин

"Говоря о международных и региональных горячих точках, таких как Украина, Ближний Восток и Афганистан, — отметил Си Цзиньпин, определяя ключевые векторы внешней политики, — Китай готов укреплять взаимодействие и координацию со всеми сторонами".

По словам руководителя КНР, разрешение масштабных мировых кризисов требует комплексного и системного анализа, а не только реакции на текущие события. Он отметил, что международное сообщество должно изменить подходы к разрешению споров в пользу долгосрочных мирных стратегий.

"Китай готов соблюдать принцип одновременного устранения как симптомов, так и коренных причин проблем, — подчеркнул глава КНР, — и всемерно способствовать их политическому урегулированию".

Стоит добавить, что за риторикой "коренных причин" Пекин часто скрывает намеки на расширение НАТО, частично повторяя нарративы Москвы, в то же время пытаясь сохранить статус нейтрального посредника на мировой арене.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в высшем политическом руководстве страны-агрессора снова подняли тему дипломатического урегулирования войны против Украины. Представители российских властей пытаются продемонстрировать якобы открытость диалога, однако выдвигают собственные рамки для будущих встреч.

Свою позицию по этому поводу озвучила глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, Москва не исключает дипломатический путь, но требует конкретных гарантий.



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