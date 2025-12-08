Упродовж 2025 року Росія так і не змогла продемонструвати на полі бою жодних відчутних результатів. За словами австралійського генерал-майора у відставці та військового аналітика Міка Раяна, російська армія постійно втрачає величезні обсяги техніки, озброєння та живої сили, що суттєво підриває її можливості вести наступальні дії. Попри мільярдні витрати та масові мобілізаційні хвилі, досягнутий прогрес окупантів на українській території залишається мінімальним.

Фото: з відкритих джерел

Раян підкреслює, що за цей рік Росії вдалося просунутися лише на незначні ділянки фронту, і навіть ці крихітні здобутки супроводжувалися катастрофічними втратами серед військових та техніки. Масштаб знищених ресурсів свідчить про те, що російське керівництво платить надмірно високу ціну за символічні та малоцінні територіальні переміщення.

Попри провали на полі бою, кремлівський правитель Володимир Путін продовжує стверджувати, що російська армія нібито досягає значних результатів. Він подає ситуацію так, ніби повністю її контролює, намагаючись створити для свого внутрішнього аудиторії ілюзію успіху та стабільності.

Однак Раян наголошує: реальним "успіхом" Кремля у 2025 році можна вважати лише спроби налагодити тісніші контакти з Дональдом Трампом. Російський диктатор періодично впливає на нього та його оточення, схиляючи до думки, що поразка України неминуча. Саме маніпулювання американським політичним середовищем, за словами генерала, є мало не єдиним, що Путіну вдалося за весь минулий рік.

Як вже писали "Коментарі", прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков підтвердив, що Москва продовжить так звану "спеціальну військову операцію", якщо не вдасться досягти поставлених цілей мирним шляхом. За його словами, російські війська демонструють "добру динаміку", і Кремль готовий діяти радикально, щоб захистити свої інтереси у разі неможливості дипломатичного вирішення.