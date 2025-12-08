В 2025 году Россия так и не смогла продемонстрировать на поле боя никаких ощутимых результатов. По словам австралийского генерал-майора в отставке и военного аналитика Мика Райана, российская армия постоянно теряет огромные объемы техники, вооружения и живой силы, что существенно подрывает ее возможности вести наступательные действия. Несмотря на миллиардные расходы и массовые мобилизационные волны, достигнутый прогресс окупантов на украинской территории остается минимальным.

Фото: из открытых источников

Райан подчеркивает, что за этот год России удалось продвинуться лишь на незначительные участки фронта, а также эти крошечные достижения сопровождались катастрофическими потерями среди военных и техники. Масштаб уничтоженных ресурсов свидетельствует о том, что российское руководство платит слишком высокую цену за символические и малоценные территориальные перемещения.

Несмотря на провалы на поле боя, кремлевский правитель Владимир Путин продолжает утверждать, что российская армия якобы добивается значительных результатов. Он представляет ситуацию так, будто полностью ее контролирует, пытаясь создать для своей внутренней аудитории иллюзию успеха и стабильности.

Однако Райан отмечает: реальным "успехом" Кремля в 2025 году можно считать лишь попытки наладить более тесные контакты с Дональдом Трампом. Российский диктатор периодически влияет на него и его окружение, склоняя к мнению, что поражение Украины неизбежно. Именно манипулирование американской политической средой, по словам генерала, чуть ли не единственное, что Путину удалось за весь прошлый год.

Как уже писали "Комментарии", пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что Москва продолжит так называемую "специальную военную операцию", если не удастся достичь поставленных целей мирным путем. По его словам, российские войска демонстрируют хорошую динамику, и Кремль готов действовать радикально, чтобы защитить свои интересы в случае невозможности дипломатического решения.