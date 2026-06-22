Усе тільки починається: росіян попередили про суцільну катастрофу через нову неочікувану кризу

Перебої з постачанням пального на території окупованого Криму можуть стати для Росії значно серйознішою проблемою, ніж здається на перший погляд. За оцінками експертів, подібні збої здатні спричинити ефект, який за масштабом наслідків можна порівняти з ударами по логістичній інфраструктурі, що здійснюють Сили оборони України. Про це в ефірі "Новини.LIVE" розповів фахівець паливного ринку Сергій Куюн.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що обидві сторони конфлікту завдають ударів по критично важливих об’єктах, що призводить до суттєвих втрат і дестабілізації постачання енергоресурсів.

Експерт підкреслив, що ключовим фактором загострення ситуації стають не лише пошкодження інфраструктури або порушення логістичних маршрутів, а й поведінка населення. У разі виникнення дефіциту люди починають активно створювати запаси пального, що лише прискорює спорожнення автозаправних станцій і поглиблює кризу.

За його словами, ефективне "перерізання" постачальних ланцюгів демонструє високий рівень організації впливу на систему забезпечення. Він припустив, що літній сезон у Криму може супроводжуватися нестабільною ситуацією на паливному ринку, а ще більш напружені процеси можуть розгортатися вже на території материкової Росії.

Куюн звернув увагу і на психологічний аспект: панічні настрої серед споживачів здатні посилювати дефіцит значно сильніше, ніж об’єктивні обмеження постачання. Як приклад він навів події 2022 року в Україні, коли через ажіотажний попит і масові закупівлі каністр пального виникали тимчасові перебої на заправках.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Берліні 24 червня заплановано проведення саміту у форматі "E5", під час якого лідери провідних європейських держав обговорять подальші кроки щодо військової підтримки України та можливі шляхи завершення російсько-української війни. Про це повідомляє Le Monde.