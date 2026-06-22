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Все только начинается: россиян предупредили о сплошной катастрофе из-за нового неожиданного кризиса

Топливные проблемы в Крыму способны ударить по России не слабее ударов ВСУ

22 июня 2026, 16:35
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Клименко Елена

Перебои со снабжением горючего на территории оккупированного Крыма могут стать для России более серьезной проблемой, чем кажется на первый взгляд. По оценкам экспертов, подобные сбои способны повлиять на эффект, который по масштабу последствий сравним с ударами по логистической инфраструктуре, осуществляемыми Силами обороны Украины. Об этом в эфире "Новости.LIVE" рассказал специалист топливного рынка Сергей Куюн.

Все только начинается: россиян предупредили о сплошной катастрофе из-за нового неожиданного кризиса

Фото: из открытых источников

Он отметил, что обе стороны конфликта наносят удары по критически важным объектам, что приводит к существенным потерям и дестабилизации поставок энергоресурсов.

Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором обострения ситуации становятся не только повреждения инфраструктуры или нарушения логистических маршрутов, но и поведение населения. В случае возникновения дефицита люди начинают активно создавать запасы горючего, что ускоряет опорожнение автозаправочных станций и усугубляет кризис.

По его словам, эффективное "перерезание" снабженных цепей демонстрирует высокий уровень организации влияния на систему обеспечения. Он предположил, что летний сезон в Крыму может сопровождаться нестабильной ситуацией на топливном рынке, а более напряженные процессы могут разворачиваться уже на территории материковой России.

Куюн обратил внимание и на психологический аспект: панические настроения среди потребителей способны усугублять дефицит значительно сильнее, чем объективные ограничения поставок. В качестве примера он привел события 2022 года в Украине, когда из-за ажиотажного спроса и массовых закупок канистр горючего возникали временные перебои на заправках.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Берлине 24 июня запланировано проведение саммита в формате "E5", в ходе которого лидеры ведущих европейских государств обсудят дальнейшие шаги по военной поддержке Украины и возможные пути завершения российско-украинской войны. Об этом сообщает Le Monde.



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