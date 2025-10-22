Умови Путіна для миру в Україні досягли вершини цинізму: озвучено кричущий момент

Територіальні претензії Кремля спрямовані не стільки на досягнення справедливого миру, скільки на підрив єдності України і руйнування її державності — адже завдяки військовим діям цього досягти їм не вдається, зазначив в ефірі "Еспресо" аналітик Націнституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, у близькому оточенні Путіна є кілька груп із різними цілями: до першої входять Пєсков, Лавров, Рябков та інші, які прагнуть продовжити війну; є й інша — представлені Ушаковим та Дмитрієвим — з якою поки що невідомо, що вони пропонуватимуть. У Кремлі, вважає Їжак, свідомо висувають нереалістичні умови щодо територій, бо це може спровокувати внутрішні розбіжності в Україні та розхитати її державні інститути: через такі ультиматуми можна одночасно принести мир" і зруйнувати державність, пояснив аналітик.

Він додав, що США і посадовці на кшталт Марко Рубіо добре усвідомлюють реальні прагнення Кремля і розуміють, чого добивається Москва. Основна ідея Москви — домогтися припинення бойових дій на умовах, що фактично зруйнують українську державність, оскільки завдати такого удару силами армії їм не вдається.

Їжак також підкреслив, що Росія звикла діяти через хаос — створювати ситуацію, в якій сама виглядає найвпливовішою. Однак нині, за його спостереженням, у Кремля немає стабільної довгострокової стратегії.

"Коментарі" вже писали, що після того як Дональд Трамп, президент США, домігся тимчасового припинення бойових дій у секторі Газа, з’явилися сподівання, що він спробує повторити подібний дипломатичний прорив в Україні. Проте крихке перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, досягнуте за його посередництва, вже опинилося під загрозою зриву, а його зусилля в українському напрямку лише підкреслюють неспроможність нав’язати реальний мирний процес.