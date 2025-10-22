Условия Путина для мира в Украине достигли вершины цинизма: озвучен вопиющий момент

Территориальные претензии Кремля направлены не столько на достижение справедливого мира, сколько на подрыв единства Украины и разрушение ее государственности — ведь благодаря военным действиям этого достичь им не удается, отметил в эфире " Эспрессо " аналитик Нацститута стратегических исследований Алексей Ёжак.

Фото: из открытых источников

По его словам, в близком окружении Путина есть несколько групп с разными целями: в первую входят Песков, Лавров, Рябков и другие, стремящиеся продолжить войну; есть и другая — представленная Ушаковым и Дмитриевым — с которой пока неизвестно, что они будут предлагать. В Кремле, считает Ежак, сознательно выдвигают нереалистические условия относительно территорий, потому что это может спровоцировать внутренние разногласия в Украине и расшатать ее государственные институты: через такие ультиматумы можно одновременно принести мир" и разрушить государственность , объяснил аналитик.

Он добавил, что США и чиновники типа Марко Рубио хорошо осознают реальные стремления Кремля и понимают, чего добивается Москва. Основная идея Москвы — добиться прекращения боевых действий на условиях, фактически разрушающих украинскую государственность, поскольку нанести такой удар силами армии им не удается.

Еж также подчеркнул, что Россия привыкла действовать из-за хаоса — создавать ситуацию, в которой сама выглядит самой влиятельной. Однако в настоящее время, по его наблюдению, у Кремля нет стабильной долгосрочной стратегии .

"Комментарии" уже писали , что после того, как Дональд Трамп, президент США, добился временного прекращения боевых действий в секторе Газа, появились надежды, что он попытается повторить подобный дипломатический прорыв в Украине. Однако хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при его посредничестве, уже под угрозой срыва, а его усилия в украинском направлении лишь подчеркивают неспособность навязать реальный мирный процесс.