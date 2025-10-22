logo

BTC/USD

108260

ETH/USD

3863.7

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Условия Путина для мира в Украине достигли вершины цинизма: озвучен вопиющий момент
commentss НОВОСТИ Все новости

Условия Путина для мира в Украине достигли вершины цинизма: озвучен вопиющий момент

Россия традиционно стремилась создать хаос в мире, чтобы казаться сильнейшей, но ныне ее стратегия не выходит за рамки двухмесячного планирования.

22 октября 2025, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Территориальные претензии Кремля направлены не столько на достижение справедливого мира, сколько на подрыв единства Украины и разрушение ее государственности — ведь благодаря военным действиям этого достичь им не удается, отметил в эфире " Эспрессо " аналитик Нацститута стратегических исследований Алексей Ёжак.

Условия Путина для мира в Украине достигли вершины цинизма: озвучен вопиющий момент

Фото: из открытых источников

По его словам, в близком окружении Путина есть несколько групп с разными целями: в первую входят Песков, Лавров, Рябков и другие, стремящиеся продолжить войну; есть и другая — представленная Ушаковым и Дмитриевым — с которой пока неизвестно, что они будут предлагать. В Кремле, считает Ежак, сознательно выдвигают нереалистические условия относительно территорий, потому что это может спровоцировать внутренние разногласия в Украине и расшатать ее государственные институты: через такие ультиматумы можно одновременно принести мир" и разрушить государственность , объяснил аналитик.

Он добавил, что США и чиновники типа Марко Рубио хорошо осознают реальные стремления Кремля и понимают, чего добивается Москва. Основная идея Москвы — добиться прекращения боевых действий на условиях, фактически разрушающих украинскую государственность, поскольку нанести такой удар силами армии им не удается.

Еж также подчеркнул, что Россия привыкла действовать из-за хаоса — создавать ситуацию, в которой сама выглядит самой влиятельной. Однако в настоящее время, по его наблюдению, у Кремля нет стабильной долгосрочной стратегии .

"Комментарии" уже писали , что после того, как Дональд Трамп, президент США, добился временного прекращения боевых действий в секторе Газа, появились надежды, что он попытается повторить подобный дипломатический прорыв в Украине. Однако хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, достигнутое при его посредничестве, уже под угрозой срыва, а его усилия в украинском направлении лишь подчеркивают неспособность навязать реальный мирный процесс.  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости