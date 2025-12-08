logo_ukra

Умєров розкрив головні нюанси у переговорах із представниками Трампа
Умєров розкрив головні нюанси у переговорах із представниками Трампа

Сьогодні президенту України Володимиру Зеленському нададуть повну інформацію про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи

8 грудня 2025, 10:17
Автор:
Кравцев Сергей

Першочерговим завданням української делегації на переговорах було отримати всю інформацію про діалог США та РФ у Москві. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Умєров розкрив головні нюанси у переговорах із представниками Трампа

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

Секретар РНБО розповів, що протягом кількох днів разом із начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим працював у Сполучених Штатах із представниками президента США Дональда Трампа. Він подякував американській стороні за конструктивну співпрацю.

"Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію про їхню розмову в Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх докладно з президентом України", — йдеться у повідомленні.

За словами Рустема Умєрова, сьогодні президенту України Володимиру Зеленському нададуть повну інформацію про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що росіяни нібито погодилися на "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не читав його. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Трамп зробив під час спілкування з пресою на заході Центру виконавчих мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні увечері 7 грудня.

Також видання "Коментарі" повідомляло – дивно, що багато хто переживає через можливі домовленості зі США. Вони й раніше їх не виконували, а тепер тим більше. Вони ясно вказали, що наша частина світу їх не цікавить, як експорт демократії. Щоправда, тут їх можна зрозуміти. Демократії в них не лишилося в самих. Експортувати нема чого. Таку думку висловив політолог Петро Олещук.




