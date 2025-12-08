Умєров розкрив головні нюанси у переговорах із представниками Трампа

Першочерговим завданням української делегації на переговорах було отримати всю інформацію про діалог США та РФ у Москві. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

Секретар РНБО розповів, що протягом кількох днів разом із начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим працював у Сполучених Штатах із представниками президента США Дональда Трампа. Він подякував американській стороні за конструктивну співпрацю.

"Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію про їхню розмову в Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх докладно з президентом України", — йдеться у повідомленні.

За словами Рустема Умєрова, сьогодні президенту України Володимиру Зеленському нададуть повну інформацію про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – дивно, що багато хто переживає через можливі домовленості зі США. Вони й раніше їх не виконували, а тепер тим більше. Вони ясно вказали, що наша частина світу їх не цікавить, як експорт демократії. Щоправда, тут їх можна зрозуміти. Демократії в них не лишилося в самих. Експортувати нема чого. Таку думку висловив політолог Петро Олещук.



