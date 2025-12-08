Умеров раскрыл главные нюансы в переговорах с представителями Трампа

Первоочередной задачей украинской делегации на переговорах было получить всю информацию о диалоге США и РФ в Москве. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО рассказал, что в течение нескольких дней вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым работал в Соединенных Штатах с представителями президента США Дональда Трампа. Он поблагодарил американскую сторону за конструктивное сотрудничество.

"Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины", — говорится в сообщении.

По словам Рустема Умерова, сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставят полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы.

