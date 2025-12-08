logo

BTC/USD

91533

ETH/USD

3132.89

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Умеров раскрыл главные нюансы в переговорах с представителями Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Умеров раскрыл главные нюансы в переговорах с представителями Трампа

Сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставят полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы

8 декабря 2025, 10:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Первоочередной задачей украинской делегации на переговорах было получить всю информацию о диалоге США и РФ в Москве. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Умеров раскрыл главные нюансы в переговорах с представителями Трампа

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО рассказал, что в течение нескольких дней вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым работал в Соединенных Штатах с представителями президента США Дональда Трампа. Он поблагодарил американскую сторону за конструктивное сотрудничество.

"Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины", — говорится в сообщении.

По словам Рустема Умерова, сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставят полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что россияне якобы согласились на "мирный план", тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне вечером 7 декабря.

Также издание "Комментарии" сообщало – удивительно, что многие переживают из-за возможных договоренностей с США. Они и раньше их не выполняли, а теперь так тем более. Они ясно указали, что наша часть мира их не интересует, как и экспорт демократии. Правда, здесь их понять можно. Демократии у них не осталось у самих. Экспортировать нечего. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости