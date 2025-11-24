Україну змусять вдатися до крайнощів: названо страшну загрозу "мирного плану" США і РФ

Перетворити "мирний план" США на документ, який був би більш прийнятним для України та її європейських партнерів, стане серйозним дипломатичним викликом, зазначає Financial Times. Видання розбирає, які питання можуть спричинити найбільші суперечки, а над якими компроміс знайти легше.

Фото: з відкритих джерел

"Це лише пункт 22d у списку, але він цілком міг бути першим", — пише FT.

Таке рішення дозволило Росії досягти того, чого її війська не могли отримати з 2014 року. Поступка територією, за яку українці заплатили величезну ціну, може стати вкрай суперечливою та дестабілізуючою для країни, одночасно задовольняючи інтереси Кремля. Десятки тисяч українців, які мешкають на цих територіях, змушені будуть покинути свої будинки. Це означало б втрату "пояса фортеці", до якого входять Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка – міста, які з 2014 року були оплотом проти російських сил.

Мирний план США пропонує визнати нині окуповані території "де-факто російськими". На перший погляд, таке формулювання здається більш прийнятним для Києва та його союзників у ЄС, ніж повне "де-юре" визнання, яке фактично узаконює зміни кордонів силою.

"Однак, як зазначає Марк Веллер, директор з міжнародного права Chatham House, формулювання 'де-факто Росія' вигідніше Путіну, ніж 'під фактичним контролем Росії', так само як і використання слова 'визнання'", — наголошує експерт.

Щодо гарантій безпеки для України, план обіцяє, що держава "отримає надійні гарантії", проте не містить конкретики, суворо обмежує дії союзників.

Київ, як і раніше, обережно ставиться до розпливчастих обіцянок, пам'ятаючи Будапештський меморандум 1994 року, який, незважаючи на гарантії США та Великобританії, не зумів запобігти російській агресії у 2014 році та повномасштабному вторгненню 2022 року.

"За лаштунками вирішуватимуть, якою може бути реакція Заходу, але все, що не міститиме конкретних кроків, ймовірно приречене на провал для Києва", — наголошують експерти.

Як уже писали "Коментарі", поки російський правитель Володимир Путін живий, він вимагатиме, щоб Україна залишила всі чотири області, де сьогодні знаходяться російські окупаційні війська. Також, за його умовами, не зміниться вимога щодо скорочення чисельності ЗСУ.