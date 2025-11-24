Украину заставят прибегнуть к крайностям: названа страшная угроза "мирного плана" США и РФ

Превратить "мирный план" США в документ, который был бы более приемлемым для Украины и ее европейских партнеров, станет серьезным дипломатическим вызовом, отмечает Financial Times. Издание разбирает, какие вопросы могут повлечь за собой самые большие споры, а над которыми компромисс найти легче.

Фото: из открытых источников

"Это только пункт 22d в списке, но он вполне мог быть первым", – пишет FT.

Такое решение позволило России добиться того, чего ее войска не могли получить с 2014 года. Уступка по территории, за которую украинцы заплатили огромную цену, может стать крайне противоречивой и дестабилизирующей для страны, одновременно удовлетворяя интересы Кремля. Десятки тысяч украинцев, проживающих на этих территориях, вынуждены будут покинуть свои дома. Это означало бы потеря "пояса крепости", в который входят Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка – города, которые с 2014 года были оплотом против российских сил.

Мирный план США предлагает признать ныне оккупированные территории "де-факто русскими". На первый взгляд, такая формулировка кажется более приемлемой для Киева и его союзников в ЕС, чем полное "де-юре" признание, фактически узаконивающее изменения границ силой.

"Однако, как отмечает Марк Веллер, директор по международному праву Chatham House, формулировка 'де-факто Россия' выгоднее Путину, чем 'под фактическим контролем России', равно как и использование слова 'признания'", — отмечает эксперт.

Что касается гарантий безопасности для Украины, то план обещает, что государство "получит надежные гарантии", однако не содержит конкретики, строго ограничивает действия союзников.

Киев по-прежнему осторожно относится к расплывчатым обещаниям, помня Будапештский меморандум 1994 года, который, несмотря на гарантии США и Великобритании, не сумел предотвратить российскую агрессию в 2014 году и полномасштабное вторжение 2022 года.

"За кулисами будут решать, какой может быть реакция Запада, но все, что не будет содержать конкретных шагов, предположительно обречено на провал для Киева", — подчеркивают эксперты.

Как уже писали "Комментарии", пока российский правитель Владимир Путин жив, он потребует, чтобы Украина покинула все четыре области, где сегодня находятся российские оккупационные войска. Также, по его условиям, не изменится требование сокращения численности ВСУ.