Україну вже атакують рої дронів: на якому місті росіяни випробували свою новацію

Кравцев Сергей
Увечері 25 жовтня російські окупанти атакували два райони Харкова дронами. Внаслідок обстрілу один із приватних будинків отримав пошкодження. Про це у своєму Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Удар по Харкову. Фото: з відкритих джерел
Градоначальник зазначив, що безпілотник типу "Блискавка" виступав носієм для двох FPV-дронів.
Щодо самого носія, дрона "Молнія", він упав на дах гуртожитку в Київському районі Харкова.
За словами Терехова, бойова частина впала поряд із будівлею, на місці працюють вибухотехніки.
Гостру реакцію на стрес зазнали 25-річний чоловік, 51-річна та 68-річна жінки, а також хлопці 13 та 15 років. Медпрацівники надали їм допомогу на місці. Наразі їх здоров'ю нічого не загрожує.
Читайте також на порталі "Коментарі" — внаслідок нічної ракетної атаки на столицю загинули двоє людей та поранення отримали щонайменше дев'ять киян. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.
За даними поліції та прокуратури загинули двоє чоловіків. Спочатку виявили тіло загиблого чоловіка та дістали з-під завалів у Деснянському районі. Згодом у лікарні помер інший чоловік, якого дістали з-під завалів також у Деснянському районі Києва.