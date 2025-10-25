Україну вже атакують рої дронів: на якому місті росіяни випробували свою новацію

Увечері 25 жовтня російські окупанти атакували два райони Харкова дронами. Внаслідок обстрілу один із приватних будинків отримав пошкодження. Про це у своєму Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Удар по Харкову. Фото: з відкритих джерел

Градоначальник зазначив, що безпілотник типу "Блискавка" виступав носієм для двох FPV-дронів.

"Один із них потрапив у дах приватного будинку у Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон потрапив у фасад будівлі також у Шевченківському районі", — написав Ігор Терехов.

Щодо самого носія, дрона "Молнія", він упав на дах гуртожитку в Київському районі Харкова.

За словами Терехова, бойова частина впала поряд із будівлею, на місці працюють вибухотехніки.

"Станом на зараз, п'ятеро людей звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес. Профільні служби працюють на місцях, проводять обстеження територій та фіксують наслідки події", — зазначив мер міста.

Гостру реакцію на стрес зазнали 25-річний чоловік, 51-річна та 68-річна жінки, а також хлопці 13 та 15 років. Медпрацівники надали їм допомогу на місці. Наразі їх здоров'ю нічого не загрожує.

Читайте також на порталі "Коментарі" — внаслідок нічної ракетної атаки на столицю загинули двоє людей та поранення отримали щонайменше дев'ять киян. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

За даними поліції та прокуратури загинули двоє чоловіків. Спочатку виявили тіло загиблого чоловіка та дістали з-під завалів у Деснянському районі. Згодом у лікарні помер інший чоловік, якого дістали з-під завалів також у Деснянському районі Києва.



