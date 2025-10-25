logo

Украину уже атакуют рои дронов: на каком городе россияне испытали свое новшество

Россияне запустили дрон-матку с FPV на Харьков

25 октября 2025, 19:00
Вечером 25 октября российские оккупанты атаковали два района Харькова дронами. В результате обстрела один из частных домов получил повреждения. Об этом у себя в Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Украину уже атакуют рои дронов: на каком городе россияне испытали свое новшество

Удар по Харькову. Фото: из открытых источников

Градоначальник отметил, что беспилотник типа "Молния" выступал носителем для двух FPV-дронов.

"Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе", — написал Игорь Терехов.

Что касается самого носителя, дрона "Молния", он упал на крышу общежития в Киевском районе. 

По словам Терехова, боевая часть упала рядом со зданием, на месте работают взрывотехники. 

"По состоянию на сейчас, пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс. Профильные службы работают на местах, проводят обследование территорий и фиксируют последствия происшествия", — отметил мэр города.

Острую реакцию на стресс испытали 25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины, а также парни 13 и 15 лет. Медработники оказали им помощь на месте. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате ночной ракетной атаки на столицу погибли два человека и ранения получили по меньшей мере девять киевлян. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

По данным полиции и прокуратуры погибли двое мужчин. Сначала обнаружили тело погибшего мужчины и достали из- под завалов в Деснянском районе. Впоследствии в больнице умер другой мужчина, которого достали из- под завалов также в Деснянском районе Киева.




