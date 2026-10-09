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Україну ведуть до капітуляції: експерт вказав, хто насправді в цьому зацікавлений

Експерт Світан про спробу привести Україну до капітуляції

9 жовтня 2026, 21:59
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Кречмаровская Наталия

Заяви народного депутата Олексія Гончаренка про необхідність знаходити шляхи до завершення війни викликали гостру дискусію та критику. З подібними заявами виступили нардеп Данило Гетманцев та мер Харкова Ігор Терехов.

Україну ведуть до капітуляції: експерт вказав, хто насправді в цьому зацікавлений

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан переконаний, що такими заявами Україну готують до капітуляції.

"Звичайно, це підготовка капітуляції. Швидше, не підготовка до капітуляції, а нас тягнуть на капітуляцію. це ж не вони тягнуть, не Гетьманців, не Гончаренка, не мер Харкова тягнуть. Вони розуміють, що нас тягнуть на капітуляцію “шишки” рівня, скажімо, того ж Трампа”, — зауважив Світан. 

Він зазначив, що є й інші високі посадовці, зацікавлені в цьому, однак без прізвищ. 

За словами експерта, українські політики відчувають можливі зміни та тримають “ніс за вітром”, намагаючись отримати прихильність українців на майбутніх виборах. 

Щодо позиції Трампа, то за словами Світана, американський президент спробує "дотиснути" сторони до виборів.

“Трамп качатиме тему, пов'язану з переговорами. Потягне Путіна, потягне Україну на ці переговори. Навіщо? Щоб перед виборами показати, що він великий збирач сторін, що протистоять. Він же нічого не зупинить, нічого не зробить абсолютно”, — зауважив експерт.

У підсумку Світан підкреслив, що капітуляції не буде. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепа Гончаренка уже виключили із фракції “ЄС” та внесли в базу “Миротворець” однак, як зазначають експерти, наслідки заяви можуть бути значно серйознішими. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вказав на два досить підозрілі моменти у заяві політика.



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Джерело: https://www.youtube.com/live/AmkF13bWlI0
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