Украину ведут к капитуляции: эксперт указал, кто действительно в этом заинтересован

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Кречмаровская Наталия
Заявления народного депутата Алексея Гончаренко о необходимости находить пути к завершению войны вызвали острую дискуссию и критику. С подобными заявлениями выступили нардеп Даниил Гетманцев и мэр Харькова Игорь Терехов.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан убежден, что такими заявлениями Украину готовят к капитуляции.
Он отметил, что есть и другие высокие должностные лица, заинтересованные в этом, но без фамилий.
По словам эксперта, украинские политики ощущают возможные изменения и держат "нос по ветру", пытаясь получить благосклонность украинцев на предстоящих выборах.
Что касается позиции Трампа, то, по словам Свитана, американский президент попытается "дожать" стороны до выборов.
В итоге Свитан подчеркнул, что капитуляции не последует.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что нардепа Гончаренко уже исключили из фракции "ЕС" и внесли в базу "Миротворец", однако, как отмечают эксперты, последствия заявления могут быть значительно серьезнее. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний указал на два достаточно подозрительных момента в заявлении политика.