Украину ведут к капитуляции: эксперт указал, кто действительно в этом заинтересован

Заявления народного депутата Алексея Гончаренко о необходимости находить пути к завершению войны вызвали острую дискуссию и критику. С подобными заявлениями выступили нардеп Даниил Гетманцев и мэр Харькова Игорь Терехов.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан убежден, что такими заявлениями Украину готовят к капитуляции.

"Конечно, это подготовка капитуляции. Скорее, не подготовка к капитуляции, а нас тянут на капитуляцию. Это же не они тянут, не Гетманцев, не Гончаренко, не мэр Харькова тянут. Они понимают, что нас тянут на капитуляцию "шишки" уровня, скажем, того же Трампа", — заметил Свитан.

Он отметил, что есть и другие высокие должностные лица, заинтересованные в этом, но без фамилий.

По словам эксперта, украинские политики ощущают возможные изменения и держат "нос по ветру", пытаясь получить благосклонность украинцев на предстоящих выборах.

Что касается позиции Трампа, то, по словам Свитана, американский президент попытается "дожать" стороны до выборов.

"Трамп будет качать тему, связанную с переговорами. Потянет Путина, потянет Украину на эти переговоры. Зачем? Чтобы перед выборами показать, что он большой сборщик противостоящих сторон. Он же ничего не остановит, ничего не сделает абсолютно", — заметил эксперт.

В итоге Свитан подчеркнул, что капитуляции не последует.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что нардепа Гончаренко уже исключили из фракции "ЕС" и внесли в базу "Миротворец", однако, как отмечают эксперты, последствия заявления могут быть значительно серьезнее. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний указал на два достаточно подозрительных момента в заявлении политика.