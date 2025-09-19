logo_ukra

Україну нікому буде захищати: у ВР попередили про страшну перспективу вже скоро
Україну нікому буде захищати: у ВР попередили про страшну перспективу вже скоро

Депутатка охарактеризувала проєкт бюджету на наступний рік як "бюджет рожевих поні".

19 вересня 2025, 15:00
Клименко Елена

За проєктом державного бюджету на 2026 рік фінансування зарплат військовим вистачить лише до червня, заявила народна депутатка від фракції "Голос" Юлія Сірко під час презентації кошторису у Верховній Раді.

Україну нікому буде захищати: у ВР попередили про страшну перспективу вже скоро

Фото: з відкритих джерел

"За цим бюджетом, який нам надали, грошей на зарплати вистачає лише до червня. Не знаю, чи війна закінчиться до того часу, і де ми братимемо кошти далі", — наголосила Сірко. 

Вона підкреслила, що головна проблема проєкту полягає у відсутності чіткого розуміння, звідки візьмуть гроші на подальші видатки.

"Міністр фінансів відкрито сказав, що нам не вистачає 18 мільярдів доларів. При цьому бюджет, який я називаю "бюджетом рожевих поні", виглядає дуже гарно на папері, але ніхто не знає, звідки взяти гроші на його реалізацію", — додала депутатка.

Сірко також зауважила, що витратна частина бюджету наступного року значно зросте, що створює додаткове навантаження.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що потреба України у зовнішньому фінансуванні становить 18,1 млрд доларів, а загальний обсяг фінансування складає понад 2 трлн гривень.

Видатки на оборону у проєкті бюджету закладені у розмірі 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), що на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Марченко також повідомив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги для забезпечення військових, включно з підвищенням зарплат.

Як вже писали "Коментарі", глибинні удари по території Росії стали однією з найуспішніших тактик України за останній рік війни. Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив ветеран російсько-українського конфлікту, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.



