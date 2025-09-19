Україну нікому буде захищати: у ВР попередили про страшну перспективу вже скоро

За проєктом державного бюджету на 2026 рік фінансування зарплат військовим вистачить лише до червня, заявила народна депутатка від фракції "Голос" Юлія Сірко під час презентації кошторису у Верховній Раді.

"За цим бюджетом, який нам надали, грошей на зарплати вистачає лише до червня. Не знаю, чи війна закінчиться до того часу, і де ми братимемо кошти далі", — наголосила Сірко.

Вона підкреслила, що головна проблема проєкту полягає у відсутності чіткого розуміння, звідки візьмуть гроші на подальші видатки.

"Міністр фінансів відкрито сказав, що нам не вистачає 18 мільярдів доларів. При цьому бюджет, який я називаю "бюджетом рожевих поні", виглядає дуже гарно на папері, але ніхто не знає, звідки взяти гроші на його реалізацію", — додала депутатка.

Сірко також зауважила, що витратна частина бюджету наступного року значно зросте, що створює додаткове навантаження.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що потреба України у зовнішньому фінансуванні становить 18,1 млрд доларів, а загальний обсяг фінансування складає понад 2 трлн гривень.

Видатки на оборону у проєкті бюджету закладені у розмірі 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), що на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Марченко також повідомив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги для забезпечення військових, включно з підвищенням зарплат.

