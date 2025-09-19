Украину некому будет защищать: в ВР предупредили о страшной перспективе уже скоро

По проекту государственного бюджета на 2026 год финансирования зарплат военным хватит только до июня, заявила народная депутат от фракции "Голос" Юлия Сирко во время презентации сметы в Верховной Раде.

Фото: из открытых источников

"По этому бюджету, который нам предоставили, денег на зарплаты хватает только до июня. Не знаю, закончится ли война к тому времени, и где мы будем брать средства дальше", — подчеркнула Сирко.

Она подчеркнула, что главная проблема проекта состоит в отсутствии четкого понимания, откуда возьмут деньги на дальнейшие расходы.

"Министр финансов открыто сказал, что нам не хватает 18 миллиардов долларов. При этом бюджет, который я называю "бюджетом розовых пони", выглядит очень хорошо на бумаге, но никто не знает, откуда взять деньги на его реализацию", — добавила депутат.

Серко также отметила, что расходная часть бюджета в следующем году значительно возрастет, что создает дополнительную нагрузку.

Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что потребность Украины во внешнем финансировании составляет 18,1 млрд. долларов, а общий объем финансирования составляет более 2 трлн гривен.

Расходы на оборону в проекте бюджета заложены в размере 2,8 трлн. грн. (27,2% ВВП), что на 168,6 млрд. грн. больше, чем в 2025 году.

Марченко также сообщил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о помощи для обеспечения военных, включая повышение зарплат.

