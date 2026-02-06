logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україну хочуть жорстко підставити: у Зеленського прокоментували замах на генерала Міноборони РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Україну хочуть жорстко підставити: у Зеленського прокоментували замах на генерала Міноборони РФ

Спроба вбивства Алексєєва могла бути ударом не по Росії, а по самому переговорному процесу

6 лютого 2026, 13:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Замах на генерал-лейтенанта Міністерства оборони РФ Володимира Алексєєва може бути спробою третьої сторони зірвати мирні переговори між Україною та Росією. Про це повідомляє видання "Новини.LIVE" з посиланням на джерела в Офісі президента України.

Україну хочуть жорстко підставити: у Зеленського прокоментували замах на генерала Міноборони РФ

Володимир Алексєєв. Фото: з відкритих джерел

За словами співрозмовника, інцидент стався на тлі перших від початку повномасштабного вторгнення предметних переговорів щодо припинення війни. При цьому саме російське ГРУ, у керівництві якого перебуває Алексєєв, координує переговорну групу країни-агресорки. У таких умовах, зазначають джерела, подібна операція є найменш вигідною саме для України, адже здатна напряму нашкодити переговорному процесу.

В Офісі президента наголошують, що найбільш імовірною версією є спроба зовнішнього гравця вплинути на хід перемовин у власних інтересах. У такому випадку мішенню атаки був не лише високопосадовець Міноборони РФ, а й сам механізм дипломатичного діалогу, у продовженні якого нині найбільше зацікавлена саме українська сторона.

"Замах міг бути спрямований на дестабілізацію переговорного треку та створення додаткових ризиків для процесу врегулювання", — зазначив співрозмовник медіа.

Водночас у Кремлі заявили про "серйозну стурбованість" подією. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що про перебіг розслідування нібито оперативно інформують Володимира Путіна, а також побажав генерал-лейтенанту "якнайшвидшого одужання".

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Москві сталася стрілянина з участю високопоставленого офіцера Міністерства оборони Російської Федерації – генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва поранили невідомі, які кілька разів вистрілили йому у спину, після чого зникли з місця події, повідомляють російські ЗМІ. За попередньою інформацією, офіцер вижив і госпіталізований у важкому стані.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини