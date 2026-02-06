logo

Украину хотят жестко подставить: у Зеленского прокомментировали покушение на генерала Минобороны РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Украину хотят жестко подставить: у Зеленского прокомментировали покушение на генерала Минобороны РФ

Попытка убийства Алексеева могла быть ударом не по России, а по переговорному процессу

6 февраля 2026, 13:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Покушение на генерал-лейтенанта Министерства обороны РФ Владимира Алексеева может стать попыткой третьей стороны сорвать мирные переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает издание "Новости.LIVE" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

Украину хотят жестко подставить: у Зеленского прокомментировали покушение на генерала Минобороны РФ

Владимир Алексеев. Фото: из открытых источников

По словам собеседника, инцидент произошел на фоне первых с начала полномасштабного вторжения предметных переговоров по прекращению войны. При этом именно российское ГРУ, в руководстве которого находится Алексеев, координирует переговорную группу страны-агрессорки. В таких условиях, отмечают источники, подобная операция наименее выгодна именно для Украины, ведь способна напрямую навредить переговорному процессу.

В Офисе президента отмечают, что наиболее вероятной версией является попытка внешнего игрока повлиять на ход переговоров в собственных интересах. В таком случае мишенью атаки был не только высокопоставленный чиновник Минобороны РФ, но и сам механизм дипломатического диалога, в продолжении которого сейчас больше всего заинтересована именно украинская сторона.

"Покушение могло быть направлено на дестабилизацию переговорного трека и создание дополнительных рисков для процесса урегулирования", — отметил собеседник медиа.

В то же время в Кремле заявили о "серьезной обеспокоенности" событием. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что о ходе расследования якобы оперативно информируют Владимира Путина, а также пожелал генерал-лейтенанту "скорейшего выздоровления".

Читайте на портале "Комментарии" — в Москве произошла стрельба с участием высокопоставленного офицера Министерства обороны Российской Федерации – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева ранили неизвестные, несколько раз выстрелившие ему в спину, после чего скрылись с места происшествия, сообщают российские СМИ. По предварительной информации, офицер выжил и госпитализирован в тяжелом состоянии.




