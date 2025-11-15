logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Українські військові отримали новинку: реактивний вогнемет ВПР-20
Українські військові отримали новинку: реактивний вогнемет ВПР-20

3-й армійський корпус ЗСУ уже використовує оновлену версію українського реактивного піхотного вогнемета ВПР-20 — із вбудованим спусковим механізмом та конструкцією, максимально уніфікованою під відомі зразки для швидкого навчання й бойового застосування.

15 листопада 2025, 11:40
Українські військові почали застосовувати нову модифікацію вітчизняного реактивного піхотного вогнемета ВПР-20, ідеться у матеріалі Defense Express. 

Українські військові отримали новинку: реактивний вогнемет ВПР-20

ЗСУ отримали новий вогнемет ВПР-20

Попри те що прототип ВПР-20 ще на виставці IDEF-2021 демонструвався зі знімним спусковим механізмом — як у сімейства РПВ — новий варіант отримав інтегрований спуск, аналогічний до "Шмєля". Така зміна може бути пов’язана з уніфікацією та спрощенням експлуатації для військових.

Чому це важливо

  • Зменшується час розгортання системи, що критично в умовах ближнього бою.

  • Відсутність окремого спускового механізму зменшує вагу та кількість спорядження, яке має носити боєць.

  • Зростає сумісність системи з уже відомими аналогами, що прискорює навчання піхоти.

Що відомо про характеристики

За оцінками експертів, можливості ВПР-20 відповідають РПВ-16:

  • прицільна дальність — до 600 м;

  • максимальна дальність пострілу — до 1000 м;

  • тип боєприпаса та призначення — подібні до радянського РПО-А.

У 2024 році Міноборони повідомляло про кодифікацію нового українського реактивного вогнемета, не розкриваючи деталей. Тоді йшлося не про РПВ-16, який уже давно на озброєнні, що лише підсилює версію про те, що йшлося саме про ВПР-20.

Українські реактивні вогнемети неодноразово підтверджували свою ефективність на фронті. Постачання нових модифікацій — важливий елемент підтримки вогневого потенціалу піхотних підрозділів Сил оборони.

Нагадаємо, портал "Коментрарі" раніше повідомляв, що Захід та військові просять наростити темпи мобілізації в Україні. На сьогодні Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця.





