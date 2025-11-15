Українські військові отримали новинку: реактивний вогнемет ВПР-20

Українські військові почали застосовувати нову модифікацію вітчизняного реактивного піхотного вогнемета ВПР-20, ідеться у матеріалі Defense Express.

ЗСУ отримали новий вогнемет ВПР-20

Попри те що прототип ВПР-20 ще на виставці IDEF-2021 демонструвався зі знімним спусковим механізмом — як у сімейства РПВ — новий варіант отримав інтегрований спуск, аналогічний до "Шмєля". Така зміна може бути пов’язана з уніфікацією та спрощенням експлуатації для військових.

Чому це важливо

Зменшується час розгортання системи, що критично в умовах ближнього бою.

Відсутність окремого спускового механізму зменшує вагу та кількість спорядження, яке має носити боєць.

Зростає сумісність системи з уже відомими аналогами, що прискорює навчання піхоти.

Що відомо про характеристики

За оцінками експертів, можливості ВПР-20 відповідають РПВ-16:

прицільна дальність — до 600 м;

максимальна дальність пострілу — до 1000 м;

тип боєприпаса та призначення — подібні до радянського РПО-А.

У 2024 році Міноборони повідомляло про кодифікацію нового українського реактивного вогнемета, не розкриваючи деталей. Тоді йшлося не про РПВ-16, який уже давно на озброєнні, що лише підсилює версію про те, що йшлося саме про ВПР-20.

Українські реактивні вогнемети неодноразово підтверджували свою ефективність на фронті. Постачання нових модифікацій — важливий елемент підтримки вогневого потенціалу піхотних підрозділів Сил оборони.

