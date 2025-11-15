Украинские военные получили новинку: реактивный огнемет ВПР-20

Рубрики
Украинские военные начали применять новую модификацию отечественного реактивного пехотного огнемета ВПР-20, говорится в материале Defense Express.
ВСУ получили новый огнемет ВПР-20
Несмотря на то, что прототип ВПР-20 еще на выставке IDEF-2021 демонстрировался со съемным спусковым механизмом — как у семейства РПО — новый вариант получил интегрированный спуск, аналогичный "Шмелю". Такое изменение может быть связано с унификацией и упрощением эксплуатации военных.
Уменьшается время развертывания системы, что критично в условиях ближнего боя.
Отсутствие отдельного спускового механизма уменьшает вес и количество снаряжения, которое должно носить боец.
Растет совместимость системы с уже известными аналогами, что ускоряет обучение пехоте.
По оценкам экспертов, возможности ВПР-20 соответствуют РПО-16:
прицельная дальность – до 600 м;
максимальная дальность выстрела – до 1000 м;
тип боеприпаса и назначения – подобны советскому РПО-А.
В 2024 году Минобороны сообщало о кодификации нового украинского реактивного огнемета, не раскрывая деталей. Тогда речь шла не о РПВ-16, который уже давно на вооружении, лишь усиливает версию о том, что речь шла именно о ВПР-20.
Украинские реактивные огнеметы неоднократно подтверждали свою эффективность на фронте. Снабжение новых модификаций — важный элемент поддержки огневого потенциала пехотных подразделений Сил обороны.
