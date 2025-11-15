Украинские военные получили новинку: реактивный огнемет ВПР-20

Украинские военные начали применять новую модификацию отечественного реактивного пехотного огнемета ВПР-20, говорится в материале Defense Express.

ВСУ получили новый огнемет ВПР-20

Несмотря на то, что прототип ВПР-20 еще на выставке IDEF-2021 демонстрировался со съемным спусковым механизмом — как у семейства РПО — новый вариант получил интегрированный спуск, аналогичный "Шмелю". Такое изменение может быть связано с унификацией и упрощением эксплуатации военных.

Почему это важно

Уменьшается время развертывания системы, что критично в условиях ближнего боя.

Отсутствие отдельного спускового механизма уменьшает вес и количество снаряжения, которое должно носить боец.

Растет совместимость системы с уже известными аналогами, что ускоряет обучение пехоте.

Что известно о характеристиках

По оценкам экспертов, возможности ВПР-20 соответствуют РПО-16:

прицельная дальность – до 600 м;

максимальная дальность выстрела – до 1000 м;

тип боеприпаса и назначения – подобны советскому РПО-А.

В 2024 году Минобороны сообщало о кодификации нового украинского реактивного огнемета, не раскрывая деталей. Тогда речь шла не о РПВ-16, который уже давно на вооружении, лишь усиливает версию о том, что речь шла именно о ВПР-20.

Украинские реактивные огнеметы неоднократно подтверждали свою эффективность на фронте. Снабжение новых модификаций — важный элемент поддержки огневого потенциала пехотных подразделений Сил обороны.

