Украинские военные получили новинку: реактивный огнемет ВПР-20
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные получили новинку: реактивный огнемет ВПР-20

3-й армейский корпус ВСУ уже использует обновленную версию украинского реактивного пехотного огнемета ВПР-20 со встроенным спусковым механизмом и конструкцией, максимально унифицированной под известные образцы для быстрого обучения и боевого применения.

15 ноября 2025, 11:40
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украинские военные начали применять новую модификацию отечественного реактивного пехотного огнемета ВПР-20, говорится в материале Defense Express.

ВСУ получили новый огнемет ВПР-20

Несмотря на то, что прототип ВПР-20 еще на выставке IDEF-2021 демонстрировался со съемным спусковым механизмом — как у семейства РПО — новый вариант получил интегрированный спуск, аналогичный "Шмелю". Такое изменение может быть связано с унификацией и упрощением эксплуатации военных.

Почему это важно

  • Уменьшается время развертывания системы, что критично в условиях ближнего боя.

  • Отсутствие отдельного спускового механизма уменьшает вес и количество снаряжения, которое должно носить боец.

  • Растет совместимость системы с уже известными аналогами, что ускоряет обучение пехоте.

Что известно о характеристиках

По оценкам экспертов, возможности ВПР-20 соответствуют РПО-16:

  • прицельная дальность – до 600 м;

  • максимальная дальность выстрела – до 1000 м;

  • тип боеприпаса и назначения – подобны советскому РПО-А.

В 2024 году Минобороны сообщало о кодификации нового украинского реактивного огнемета, не раскрывая деталей. Тогда речь шла не о РПВ-16, который уже давно на вооружении, лишь усиливает версию о том, что речь шла именно о ВПР-20.

Украинские реактивные огнеметы неоднократно подтверждали свою эффективность на фронте. Снабжение новых модификаций — важный элемент поддержки огневого потенциала пехотных подразделений Сил обороны.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Запад и военные просят нарастить темпы мобилизации в Украине.




