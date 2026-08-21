Українські удари по РФ можуть грати на руку Путіну: деталі

Українська кампанія ударів углиб Росії дедалі відчутніше впливає на економіку країни-агресора та повсякденне життя росіян. Атаки на нафтопереробні заводи, логістичні центри, склади та об’єкти нафтового експорту створюють для Кремля нові проблеми. Водночас очікуваного масового зростання антивоєнних настроїв у Росії поки не видно.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Про це пише британський оглядач Овен Метьюз у статті для Spectator Australia. За наведеними ним даними, підтримка війни серед росіян формально залишається високою. Водночас удари по території РФ поступово підривають довіру населення до здатності влади гарантувати безпеку.

Однією з головних цілей українських атак, на думку експертів, є не стільки зміна громадської думки, скільки виснаження російської економіки. Проблеми вже накопичуються: скорочуються фінансові резерви, виникають труднощі з наповненням бюджету, а окремі великі компанії зазнають значних втрат через атаки.

Втім, економічного колапсу Росія поки не переживає. Набагато серйознішою проблемою для Кремля залишається дефіцит людей для продовження війни. Саме тому нова масштабна мобілізація може стати політично небезпечним рішенням для Путіна.

Автор звертає увагу на парадокс: удари, які супроводжуються жертвами серед цивільного населення, Кремль може використати у власній пропаганді. Російська влада активно просуває тезу про "терористичні атаки" та зовнішню загрозу, формуючи в суспільстві атмосферу страху й помсти.

Таким чином, українські удари створюють дедалі більший економічний тиск на Росію, але водночас Кремль може спробувати перетворити наслідки атак на інструмент консолідації суспільства та виправдання нових жертв заради війни.

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