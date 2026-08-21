Украинские удары по РФ могут играть на руку Путину: детали

Украинская кампания ударов вглубь России все более ощутимо влияет на экономику страны-агрессора и повседневную жизнь россиян. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы, логистические центры, склады и объекты нефтяного экспорта создают для Кремля новые проблемы. В то же время ожидаемый массовый рост антивоенных настроений в России пока не виден.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Об этом пишет британский обозреватель Овен Мэтьюз в статье для Spectator Australia. По приведенным им данным, поддержка войны среди россиян формально остается высокой. В то же время, удары по территории РФ постепенно подрывают доверие населения к способности властей гарантировать безопасность.

Одной из главных целей украинских атак, по мнению экспертов, не столько смена общественного мнения, сколько истощение российской экономики. Проблемы уже накапливаются: сокращаются финансовые резервы, возникают трудности с наполнением бюджета, а отдельные крупные компании терпят значительные потери из-за атак.

Впрочем, экономический коллапс Россия пока не переживает. Гораздо более серьезной проблемой для Кремля остается дефицит людей для продолжения войны. Поэтому новая масштабная мобилизация может стать политически опасным решением для Путина.

Автор обращает внимание на парадокс: удары, сопровождающиеся жертвами среди гражданского населения, Кремль может использовать в своей пропаганде. Российские власти активно продвигают тезис о "террористических атаках" и внешней угрозе, формируя в обществе атмосферу страха и мести.

Таким образом, украинские удары оказывают все большее экономическое давление на Россию, но в то же время Кремль может попытаться превратить последствия атак в инструмент консолидации общества и оправдание новых жертв ради войны.

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