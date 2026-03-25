Українські спецслужби передали військовим РФ гумдопомогу - устілки з вибухівкою: що відомо

Українські спецслужби реалізували незвичайну операцію проти військових Російської Федерації, використавши устілки з підігрівом з вбудованими вибуховими пристроями. Про це повідомляє військове видання "Мілітарний" з посиланням на джерела в одній із українських спецслужб.

Російські військові отримали устілки з вибухівкою.

За інформацією видання, оперативникам вдалося створити мережу постачання через російські "волонтерські" ініціативи та благодійні фонди, які передавали спорядження російським військовим під виглядом гуманітарної допомоги. У партіях містилися устілки з підігрівом, у яких був захований невеликий заряд вибухівки.

За даними джерел, перші поставки відбулися на початку березня і могли охоплювати десятки тисяч одиниць продукції. У кожній устілці містилося приблизно 1,5 грама тротилу. Цього достатньо, щоб травмувати ногу військового та вивести його з ладу.

Устілки з тротилом

Устілки з тротилом для військових РФ

Росіянам вдалося розкрити частину схеми після того, як один з учасників логістичного ланцюга допустив помилку. За інформацією російської ФСБ, у вантажівці, що прямувала через Білорусь з Польщі, було знайдено 502 такі устілки. Водночас джерела стверджують, що ця партія була лише невеликою частиною більшої операції. За їхніми словами, попередні поставки вже призвели до втрат серед російських військових.

Журналісти "Мілітарного" також нагадують, що це не перший випадок подібних операцій українських спецслужб. Раніше російські оператори безпілотників зазнавали втрат після використання обладнання, переданого під виглядом гуманітарної допомоги, зокрема FPV-окулярів та комплектуючих для дронів.

