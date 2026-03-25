Война с Россией Украинские спецслужбы передали военным РФ гуманную помощь - стельки со взрывчаткой: что известно
НОВОСТИ

Украинские спецслужбы передали военным РФ гуманную помощь - стельки со взрывчаткой: что известно

Украинские спецслужбы передали военным РФ стельки с подогревом, в которых был спрятан тротил.

25 марта 2026, 11:35
Slava Kot

Украинские спецслужбы реализовали необычную операцию против военных Российской Федерации, использовав стельки с подогревом со встроенными взрывными устройствами. Об этом сообщает военное издание "Милитарный" со ссылкой на источники в одной из украинских спецслужб.

Российские военные получили стельки со взрывчаткой. Фото из открытых источников

По информации издания, оперативникам удалось создать сеть поставок через российские "волонтерские" инициативы и благотворительные фонды, передававшие снаряжение российским военным под видом гуманитарной помощи. В партиях содержались стельки с подогревом, в которых был спрятан небольшой заряд взрывчатки.

По данным источников, первые поставки прошли в начале марта и могли охватывать десятки тысяч единиц продукции. В каждой стельке содержалось примерно 1,5 г тротила. Этого достаточно, чтобы травмировать ногу военного и вывести его из строя.

Стельки с тротилом

Стельки с тротилом для военных РФ

Россиянам удалось раскрыть часть схемы после того, как один из участников логистической цепи допустил ошибку. По информации российской ФСБ, в грузовике, следовавшем через Беларусь из Польши, было найдено 502 таких стельки. В то же время источники утверждают, что эта партия была лишь небольшой частью большей операции. По их словам, предварительные поставки уже привели к потерям среди российских военных.

Журналисты "Милитарного" также напоминают, что это не первый случай подобных операций украинских спецслужб. Ранее российские операторы беспилотников несли потери после использования оборудования, переданного под видом гуманитарной помощи, в частности FPV-очков и комплектующих для дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 19-летний российский военный перешел на сторону Украины и помог уничтожить 150 оккупантов.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле озвучили новое требование для Украины.



Источник: https://militarnyi.com/uk/news/trotylovi-ustilky-spetssluzhby-peredaly/
