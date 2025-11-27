Українські пілоти назвали один недолік винищувачів Mirage 2000

Українські військові оприлюднили нове відео про роботу винищувачів Mirage 2000, які вже кілька місяців посилюють протиповітряну оборону країни. Як з’ясувалося, французькі літаки демонструють майже бездоганну ефективність, але мають одну ключову проблему, на яку пілоти звертають увагу.

Винищувач Mirage 2000. Фото з відкритих джерел

За словами українського льотчика, який зараз працює на Mirage 2000, ефективність збиття російських ракет та дронів цим літаком становить майже 100%. Він називає машину "надзвичайно надійною" та зізнається, що вражений її можливостями після перельоту із Су-27.

"Раніше я літав на літаку Су-27, а зараз пілотую Mirage 2000. Враження від нового літака у мене дуже гарні. Я навчався у Франції, разом з французькими винищувачами близько 6 місяців. Нас навчили пілотувати, застосовувати озброєння", — каже пілот на відео.

Військовий окремо відзначає ракету Magic-2, яка демонструє майже стовідсотковий результат ураження цілей.

Попри вражаючі показники, український пілот додає, що, на його думку, літаку бракує одного, а саме можливості атакувати ворогів у повітрі з великої відстані.

"Нам потрібно розвиватися, нам потрібно отримувати ще більше нових літаків, нового озброєння, щоб мати змогу протистояти навалі орди, яка нам загрожує. На мою думку, на даному літаку бракує озброєння більш дальнього діапазону дій. Озброєння, яке щось середнє між ефективністю та дешевизною, щоб ми могли з достатньою кількістю боротися з тою кількістю засобів повітряного нападу противника з якою ми на даний момент стикаємося", — додає пілот.

Пілот зізнається, що якби була можливість, він би пересідав на сучасніший винищувач із потужнішими системами озброєння Rafale. Зокрема, Rafale може застосовувати ракету великої дальності "Метеор", яка суттєво розширює можливості повітряного бою.

Dassault Mirage 2000 — це винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках і прийнятий на озброєння у 1984 році як наступник Mirage III. Це надзвичайно маневрена та стабільна конструкція, яка зрештою перетворилася на багатоцільовий літак, здатний виконувати широкий спектр завдань.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки винищувачів Mirage-2000 отримала Україна.

Також "Коментарі" писали, що не так із виготовленням Францією для України 100 винищувачів Rafale.