Украинские пилоты назвали один недостаток истребителей Mirage 2000

Истребитель Mirage 2000. Фото из открытых источников

Украинские военные обнародовали новое видео о работе истребителей Mirage 2000, уже несколько месяцев усиливающих противовоздушную оборону страны. Как выяснилось, французские самолеты демонстрируют почти безупречную эффективность, но имеют одну ключевую проблему, на которую обращают внимание пилоты.

По словам украинского летчика, который сейчас работает на Mirage 2000, эффективность сбивания российских ракет и дронов на этот самолет составляет почти 100%. Он называет машину "чрезвычайно надежной" и признается, что поражен ее возможностями после перелета из Су-27.

"Раньше я летал на самолете Су-27, а сейчас летаю на Mirage 2000. Впечатления от нового самолета у меня очень хорошие. Я учился во Франции, вместе с французскими истребителями около 6 месяцев. Нас научили пилотировать, применять вооружение", — говорит пилот на видео.

Отдельно военный отмечает ракету Magic-2, которая демонстрирует почти стопроцентный результат поражения целей.

Несмотря на впечатляющие показатели, украинский пилот добавляет, что, по его мнению, самолету не хватает одного, а именно, возможности атаковать врагов в воздухе с большого расстояния.

"Нам нужно развиваться, нам нужно получать еще больше новых самолетов, нового вооружения, чтобы иметь возможность противостоять нашествию орды, которое нам угрожает. По моему мнению, на данном самолете не хватает вооружения более дальнего диапазона действий. Вооружение, которое что-то среднее между эффективностью и дешевизной, чтобы мы могли с достаточной сейчас сталкиваемся", — добавляет пилот.

Пилот признается, что если бы была возможность, он бы пересаживался на более современный истребитель с более мощными системами вооружения Rafale. В частности, Rafale может применять ракету большой дальности "Метеор", существенно расширяющую возможности воздушного боя.

Dassault Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах и принятый на вооружение в 1984 году как преемник Mirage III. Это очень маневренная и стабильная конструкция, которая в конце концов превратилась в многоцелевой самолет, способный выполнять широкий спектр задач.

