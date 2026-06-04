Українські безпілотники почали демонструвати високу ефективність проти російських залізобетонних укриттів для бойової авіації, які були зведені на військових аеродромах РФ. У російських пропагандистських і так званих "воєнкорівських" колах уже змушені визнавати: подібні споруди не забезпечують гарантованого захисту літаків. Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

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Ще у 2024 році Росія розгорнула масштабне будівництво укриттів на прифронтових авіабазах. Йшлося про створення капітальних захисних споруд для літаків тактичної авіації, які мали убезпечити техніку від українських дронів та ракет ATACMS із касетними боєприпасами. Рішення про прискорення таких робіт пов’язують із кадровими змінами в російському Міноборони та призначенням нового керівництва відомства.

Вже до літа 2025 року укриття були споруджені щонайменше на 14 авіабазах — як на території Росії поблизу кордону з Україною, так і в тимчасово окупованому Криму. За даними аналітиків, росіяни були змушені відмовитися від радянських стандартних сховищ, оскільки сучасні винищувачі типу Су-27, Су-30, Су-34 і Су-35 фізично не поміщалися у старі конструкції. Нові великі укриття в попередні десятиліття майже не будувалися, що й змусило РФ терміново розгортати нову інфраструктуру.

Втім, попри масштабні інвестиції, російська сторона вже фіксує проблеми. У пропагандистському середовищі з’являються скарги, що українські дрони здатні ефективно уражати навіть бетоновані укриття. Один із російських "воєнкорів" публічно визнав, що українські сили вже завдавали результативних ударів по таких об’єктах. Водночас у РФ поки не можуть визначити, чи йдеться про системну тенденцію, чи про окремі успішні випадки.

Портал "Коментарі" вже писав, що заступник керівника адміністрації російського диктатора Максим Орєшкін звернувся до громадян РФ із заявою, що їм не варто розраховувати на повернення до довоєнної економічної реальності або скасування західних санкцій. Його слова цитує видання The Moscow Times.