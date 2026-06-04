Украинские беспилотники начали демонстрировать высокую эффективность против российских железобетонных укрытий для боевой авиации, возведенных на военных аэродромах РФ. В российских пропагандистских и так называемых военкоровских кругах уже вынуждены признавать: подобные сооружения не обеспечивают гарантированную защиту самолетов. Об этом сообщает военный портал Defense Express.

Фото: из открытых источников

Еще в 2024 году Россия развернула масштабное строительство укрытий на прифронтовых авиабазах. Речь шла о создании капитальных защитных сооружений для самолетов тактической авиации, которые должны были обезопасить технику от украинских дронов и ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Решения об ускорении таких работ связывают с кадровыми изменениями в российском Минобороны и назначением нового руководства ведомства.

Уже к лету 2025 года укрытия были сооружены по меньшей мере на 14 авиабазах как на территории России вблизи границы с Украиной, так и во временно оккупированном Крыму. По данным аналитиков, россияне вынуждены были отказаться от советских стандартных хранилищ, поскольку современные истребители типа Су-27, Су-30, Су-34 и Су-35 физически не помещались в старые конструкции. Новые крупные укрытия в предыдущие десятилетия почти не строились, что заставило РФ срочно разворачивать новую инфраструктуру.

Впрочем, невзирая на масштабные инвестиции, российская сторона уже фиксирует проблемы. В пропагандистской среде появляются жалобы, что украинские дроны способны эффективно поражать даже бетонированные укрытия. Один из российских "военкоров" публично признал, что украинские силы уже наносили результативные удары по таким объектам. В то же время в РФ пока не могут определить, идет ли речь о системной тенденции или об отдельных успешных случаях.

Портал "Комментарии" уже писал, что заместитель руководителя администрации российского диктатора Максим Орешкин обратился к гражданам РФ с заявлением, что им не стоит рассчитывать на возвращение к довоенной экономической реальности или отмену западных санкций. Его слова цитирует издание The Moscow Times.