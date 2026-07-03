Українські дрони за одну ніч зробили життя у Криму нестерпним: масштаби наслідків шокують

Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію проти енергетичної інфраструктури, яку російські війська використовують на тимчасово окупованих територіях України. Протягом 1–2 липня українські дрони уразили низку важливих енергетичних об'єктів у Криму, а також у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.

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Про результати операції повідомив командувач Сил безпілотних систем, бригадний генерал Роберт Мадяр. За його словами, за дві доби українським підрозділам вдалося вивести з ладу 12 електропідстанцій і завдати удару по газорозподільній станції. До виконання завдання були залучені кілька спеціалізованих підрозділів СБС та інших складових Сил оборони, які діяли одночасно на різних напрямках.

Найбільше уражень зафіксовано на території тимчасово окупованого Криму. Під удари потрапили електропідстанції різної потужності, розташовані в кількох районах півострова, зокрема поблизу Кар'єрного, Аркадіївки, Криловки, Феодосії та інших населених пунктів. Серед пошкоджених об'єктів також опинилися підстанції, що забезпечують роботу сонячної електростанції та інших елементів енергетичної системи.

Окрім Криму, українські безпілотники атакували підстанцію біля Старобешівської теплоелектростанції на Донеччині, склад паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Мелітополі, а також газорозподільну станцію на Луганщині й ще одну електропідстанцію на окупованій території.

За словами Роберта Мадяра, такі удари спрямовані на послаблення логістичних можливостей російських військ, порушення роботи їхньої енергетичної інфраструктури та ускладнення забезпечення окупаційних сил. Ураження критично важливих об'єктів має зменшити можливості противника підтримувати військову діяльність на захоплених територіях.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна досі не отримала від Китаю офіційної відповіді щодо походження китайських комплектуючих, які регулярно виявляють у російських ракетах і безпілотниках. Попри неодноразову передачу доказів та інформації, Пекін не повідомив про результати будь-яких перевірок або розслідувань. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.