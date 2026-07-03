Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию против энергетической инфраструктуры, используемую российскими войсками на временно оккупированных территориях Украины. В течение 1-2 июля украинские дроны поразили ряд важных энергетических объектов в Крыму, а также в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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О результатах сделки сообщил командующий Сил беспилотных систем, бригадный генерал Роберт Мадяр. По его словам, за двое суток украинским подразделениям удалось вывести из строя 12 электроподстанций и нанести удар по газораспределительной станции. К выполнению задачи были привлечены несколько специализированных подразделений ССС и других составляющих Сил обороны, действовавших одновременно на разных направлениях.

Больше всего поражений зафиксировано на территории временно оккупированного Крыма. Под удары попали электроподстанции разной мощности, расположенные в нескольких районах полуострова, в том числе вблизи Карьерного, Аркадиевки, Крыловки, Феодосии и других населенных пунктов. Среди поврежденных объектов оказались подстанции, обеспечивающие работу солнечной электростанции и других элементов энергетической системы.

Кроме Крыма, украинские беспилотники атаковали подстанцию возле Старобешевской теплоэлектростанции в Донецкой области, состав горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Мелитополе, а также газораспределительную станцию в Луганской области и еще одну электроподстанцию на оккупированной территории.

По словам Роберта Мадяра, такие удары направлены на ослабление логистических возможностей российских войск, нарушение работы их энергетической инфраструктуры и усложнение обеспечения оккупационных сил. Поражение критически важных объектов должно снизить возможности противника поддерживать военную деятельность на захваченных территориях.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина до сих пор не получила от Китая официального ответа о происхождении китайских комплектующих, регулярно обнаруживаемых в российских ракетах и беспилотниках. Несмотря на неоднократную передачу доказательств и информации, Пекин не сообщил о результатах каких-либо проверок или расследований. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.