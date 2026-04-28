Українська компанія «Больверк» презентувала власну зенітну установку для протидії БПЛА

23 квітня 2026 року. Київ.

Українська оборонна промисловість продовжує нарощувати спроможності у виробництві озброєння повного циклу. Компанія "Больверк" повідомила про успішне завершення полігонних випробувань зенітної установки ЗУ-23 власної розробки.

Як зазначають в компанії, нова установка пройшла серію вогневих і ходових тестів, під час яких підтвердила відповідність заявленим тактико-технічним характеристикам. Раніше "Больверк" спеціалізувався на постачанні ключових вузлів для систем протиповітряної оборони, однак тепер виходить на ринок як повноцінний виробник ППО-рішень.

Однією з ключових особливостей розробки є повний цикл виробництва в Україні — від ствольних елементів і шасі до систем наведення. При цьому використання сучасних матеріалів і високоточна обробка деталей забезпечують високу точність стрільби, що критично важливо для боротьби зі швидкісними повітряними цілями.

Крім того, установка адаптована для інтеграції на різні мобільні платформи, зокрема вантажівки та пікапи. "Живучість", надійність, невибагливість та простота у застосуванні в сукупності з наявністю боєприпасів робить ЗУ-23 ефективним рішенням для мобільних вогневих груп. У компанії підкреслюють, що розробка має особливе значення в умовах зростаючої загрози з боку безпілотників.

"Наша мета — надати армії надійний, простий в експлуатації та головне, ефективний інструмент. Сьогодні ЗУ-23 переживає "друге народження". Успішні випробування виробу виробництва "Больверк" мають особливе значення для захисту українського неба, зокрема, критичної інфраструктури від дронів-камікадзе та розвідувальних БПЛА агресора. А власне виробництво дозволяє нам не залежати від імпорту та оперативно вносити зміни у конструкцію за відгуками військових", — прокоментував власник ТОВ “Больверк” Артем Замотаєв.

Довідка. ТОВ “Больверк” — українська MilTech компанія, заснована у 2014 році. З того часу вона пройшла шлях від постачальника продукції до великого виробника вітчизняної оборонної промисловості з власним конструкторським бюро. Спеціалізується на розробці та виготовленні високотехнологічної продукції оборонного комплексу. Компанія займає провідну роль в забезпеченні Сил оборони України сучасним і надійним озброєнням та військовою амуніцією, а її виробничі потужності розташовані в чотирьох регіонах України.