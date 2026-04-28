logo

BTC/USD

76345

ETH/USD

2277.08

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Украинская компания «Больверк» представила собственную зенитную установку для противодействия БПЛА
НОВОСТИ

Украинская компания «Больверк» представила собственную зенитную установку для противодействия БПЛА

Одним из главных преимуществ этой разработки является полностью локализованное производство в Украине - от изготовления стволов и шасси до создания систем наведения

28 апреля 2026, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

23 апреля 2026 года. Киев.

Украинская компания «Больверк» представила собственную зенитную установку для противодействия БПЛА

Фото: из открытых источников

Украинская оборонная промышленность продолжает наращивать возможности в производстве вооружения полного цикла. Компания "Больверк" сообщила об успешном завершении полигонных испытаний зенитной установки ЗУ-23 собственной разработки.

Как отмечают в компании, новая установка прошла серию огневых и ходовых тестов, подтвердивших соответствие заявленным тактико-техническим характеристикам. Ранее "Больверк" специализировался на поставках ключевых узлов для систем противовоздушной обороны, однако теперь выходит на рынок как полноценный производитель ПВО-решений.

Одной из ключевых особенностей разработки является полный цикл производства в Украине – от ствольных элементов и шасси до систем наведения. При этом использование современных материалов и высокоточная обработка деталей обеспечивают высокую точность стрельбы, что важно для борьбы со скоростными воздушными целями.

Кроме того, установка адаптирована для интеграции на различные мобильные платформы, в частности, грузовики и пикапы. "Живость", надежность, неприхотливость и простота в применении в совокупности с наличием боеприпасов делает ЗУ-23 эффективным решением для мобильных огневых групп. В компании подчеркивают, что разработка имеет особое значение в условиях растущей угрозы со стороны беспилотников.

"Наша цель – предоставить армии надежный, простой в эксплуатации и главное, эффективный инструмент. Сегодня ЗУ-23 переживает "второе рождение". Успешные испытания изделия производства "Больверк" имеют особое значение для защиты украинского неба, в частности, критической инфраструктуры от дронов-камикадзе и разведывательных БПЛА агрессора. А собственное производство позволяет нам не зависеть от импорта и оперативно вносить изменения в конструкцию по отзывам военных", — прокомментировал владелец ООО "Больверк" Артем Замотаев.

Справка. ООО "Больверк" – украинская MilTech компания, основанная в 2014 году. С этого времени она прошла путь от поставщика продукции до крупного производителя отечественной оборонной промышленности с собственным конструкторским бюро. Специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной продукции оборонного комплекса. Компания занимает ведущую роль в обеспечении сил обороны Украины современным и надежным вооружением и военной амуницией, а ее производственные мощности расположены в четырех регионах Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости