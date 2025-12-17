logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів
"Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів

НРК «Protector» має радіус дії понад 10 км, що дає можливість керувати ним із безпечної зони.

17 грудня 2025, 17:00
Автор:
Лиля Воробьева

Наприкінці листопада "Українська бронетехніка" провела успішні випробування безпілотного наземного комплексу Protector з інтегрованим бойовим дистанційно керованим модулем "Таврія-12,7" .

"Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів

Українська бронетехніка (фото з відкритих джерел)

Детально про розвиток лінійки НРК "Protector" розказав Генеральний директор підприємства Владислав Бельбас в інтервʼю Цензор.нет

"Protector з бойовим модулем – це одна з модифікацій цього НРК. Узагалі він розроблявся нами на запит СБС, як важкий безпілотний логістичний комплекс. Радіус його дії – понад 10 км, що дає можливість керувати ним із безпечної зони. Наш комплекс – це тонна вантажопідʼємності, що робить його доволі унікальним, ледь не єдиним у своїй категорії. Однією із задач Protector може бути доставка інших, менших, НРК ближче до лінії бойового зіткнення для виконання спеціальних задач. Окрім того, на нього можна встановлювати контр-БпЛА системи лазерної дії, кулеметні дистанційно керовані бойові модулі, інші безпілотники, наприклад, інтерсептори."

Пояснює Бельбас і перевагу Protector у дальності передачі даних — каналі звʼязку: "У ньому використовуються три дублюючі типи звʼязку. Це якраз і є його сильна сторона, яка робить його унікальним".



