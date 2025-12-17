logo

BTC/USD

87378

ETH/USD

2906.36

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Украинская бронетехника" развивает линейку тяжелых наземных роботизированных комплексов
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украинская бронетехника" развивает линейку тяжелых наземных роботизированных комплексов

НРК «Protector» имеет радиус действия более 10 км, что позволяет управлять им из безопасной зоны.

17 декабря 2025, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В конце ноября "Украинская бронетехника" провела успешные испытания беспилотного наземного комплекса Protector с интегрированным боевым дистанционно управляемым модулем "Таврия-12,7".

"Украинская бронетехника" развивает линейку тяжелых наземных роботизированных комплексов

Украинская бронетехника (фото из открытых источников)

Подробно о развитии линейки НРК "Protector" рассказал генеральный директор предприятия Владислав Бельбас в интервью Цензор.нет.

"Protector с боевым модулем – это одна из модификаций этого НРК. Вообще он разрабатывался нами по запросу СБС как тяжелый беспилотный логистический комплекс. Радиус его действия – более 10 км, что позволяет управлять им из безопасной зоны. Наш комплекс – это тонна грузоподъемности, что делает его достаточно уникальным, едва ли не единственным в своей категории. Одной из задач Protector может быть доставка других, меньших НРК ближе к линии боевого столкновения для выполнения специальных задач. Кроме того, на него можно устанавливать контр-БпЛА системы лазерного действия, пулеметные дистанционно управляемые боевые модули, другие беспилотники, например интерсепторы."

Объясняет Бельбас и преимущество Protector в дальности передачи данных – канале связи: "В нем используются три дублирующих типа связи. Это и есть его сильная сторона, которая делает его уникальным".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости