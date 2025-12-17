"Украинская бронетехника" развивает линейку тяжелых наземных роботизированных комплексов

В конце ноября "Украинская бронетехника" провела успешные испытания беспилотного наземного комплекса Protector с интегрированным боевым дистанционно управляемым модулем "Таврия-12,7".

Украинская бронетехника (фото из открытых источников)

Подробно о развитии линейки НРК "Protector" рассказал генеральный директор предприятия Владислав Бельбас в интервью Цензор.нет.

"Protector с боевым модулем – это одна из модификаций этого НРК. Вообще он разрабатывался нами по запросу СБС как тяжелый беспилотный логистический комплекс. Радиус его действия – более 10 км, что позволяет управлять им из безопасной зоны. Наш комплекс – это тонна грузоподъемности, что делает его достаточно уникальным, едва ли не единственным в своей категории. Одной из задач Protector может быть доставка других, меньших НРК ближе к линии боевого столкновения для выполнения специальных задач. Кроме того, на него можно устанавливать контр-БпЛА системы лазерного действия, пулеметные дистанционно управляемые боевые модули, другие беспилотники, например интерсепторы."

Объясняет Бельбас и преимущество Protector в дальности передачи данных – канале связи: "В нем используются три дублирующих типа связи. Это и есть его сильная сторона, которая делает его уникальным".