Україні знову пропонують "папірець": стало відомо, чому мирний план Трампа стане фіаско Києва

Україна відмовляється приймати нові пропозиції щодо "гарантій безпеки", якщо вони не передбачають її вступ до НАТО, адже це може повторити невдалий досвід Будапештського меморандуму. Тоді, нагадав політолог Микола Давидюк, обіцянки захисту не спрацювали, і Києву довелося самотужки шукати підтримку. Тепер же Україна вимагає від Заходу не розмитих документів, а чітких і практичних механізмів, які реально забезпечать безпеку країни у разі нового наступу Росії.

Фото: скріншот

Давидюк підкреслює: після того, як Україна виснажила російські війська та фактично захистила Захід від прямої агресії, замість конкретної підтримки їй пропонують чергові паперові плани. За його словами, нинішні мирні ініціативи Заходу радше мають психологічний ефект — намагаються "заспокоїти" українське керівництво, а не забезпечити реальний захист.

"Нам не потрібні заспокійливі листи чи декларації. Потрібні дії, які реально стримують ворога", — пояснює політолог.

Конкретика для України має включати кількість літаків, що прибудуть у разі нападу, систему прикриття повітряного простору, кількість озброєння та будівництво захисних укриттів для F-16. Без таких чітких механізмів будь-які гарантії залишаються лише словами.

"Ми вже пережили обман з Будапештським меморандумом. Тепер ситуація повторюється у формі 'Будапешт 2.0', де згадується стаття 5, але без членства в НАТО. Чи спрацює це для України? Дуже сумнівно", — зазначає Давидюк.

Політолог додає, що навіть країни Балтії та Фінляндія, які вже входять до Альянсу, не мають повної впевненості у захисті. Він зазначає, що детальної інформації про конкретні дії щодо України у запропонованих документах немає: ймовірно, плани передбачають безпеку для Польщі чи Німеччини, але не для України.

Як вже писали "Коментарі", Президент США Дональд Трамп, за даними The Wall Street Journal, відсуває Європу на другий план у питаннях підтримки України, одночасно тиснучи на Київ, аби він погодився на, за словами експертів, несправедливий мир. Проте, незважаючи на тиск, Європейський Союз має одну потужну фінансову карту, яку він може використати на користь України — заморожені російські активи на суму 245 млрд доларів, що зберігаються на його території.