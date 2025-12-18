Украине снова предлагают "бумажку": стало известно, почему мирный план Трампа станет фиаско Киева

Украина отказывается принимать новые предложения по "гарантиям безопасности", если они не предполагают ее вступление в НАТО, ведь это может повторить неудачный опыт Будапештского меморандума. Тогда, напомнил политолог Николай Давидюк, обещания защиты не сработали, и Киеву пришлось самостоятельно искать поддержку. Теперь же Украина требует от Запада не размытых документов, а четких и практических механизмов, реально обеспечивающих безопасность страны в случае нового наступления России.

Фото: скриншот

Давидюк подчеркивает: после того, как Украина истощила российские войска и фактически оградила Запад от прямой агрессии, вместо конкретной поддержки ей предлагают очередные бумажные планы. По его словам, нынешние мирные инициативы Запада скорее имеют психологический эффект — пытаются "успокоить" украинское руководство, а не обеспечить реальную защиту.

"Нам не нужны успокаивающие письма или декларации. Нужны действия, реально сдерживающие врага", — объясняет политолог.

Конкретика для Украины должна включать в себя количество самолетов, которые прибудут в случае нападения, систему прикрытия воздушного пространства, количество вооружения и строительство защитных укрытий для F-16. Без таких четких механизмов какие-либо гарантии остаются только словами.

"Мы уже пережили обман с Будапештским меморандумом. Теперь ситуация повторяется в форме 'Будапешт 2.0', где упоминается статья 5, но без членства в НАТО. Сработает ли это для Украины? Очень сомнительно", — отмечает Давидюк.

Политолог добавляет, что даже страны Балтии и Финляндия, уже входящие в Альянс, не имеют полной уверенности в защите. Он отмечает, что подробной информации о конкретных действиях по Украине в предложенных документах нет: вероятно, планы предусматривают безопасность для Польши или Германии, но не для Украины.

Как уже писали "Комментарии", Президент США Дональд Трамп, по данным The Wall Street Journal, отодвигает Европу на второй план в вопросах поддержки Украины, одновременно давя на Киев, чтобы он согласился на, по словам экспертов, несправедливый мир. Однако, несмотря на давление, у Европейского Союза есть одна мощная финансовая карта, которую он может использовать в пользу Украины — замороженные российские активы на сумму 245 млрд долларов, хранящихся на его территории.