Україна, США та Росія працюють над мирним планом щодо завершення війни, запропонованим Штатами. Деякі політики називають ці пропозиції капітуляцією України.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що війна в Україні буде зупинена у найближчі історичні терміни. За його словами, можливо, не завтра і не до кінця року, але її буде зупинено, адже цим серйозно зайнялися наші американські партнери.

Арестович пояснив, що корупція в Україні давно розслідувана, і її факти пред’являються громадськості тоді, коли необхідно чинити тиск на українську владу.

“Переговори, які ведуть представники української делегації, більшою мірою стосуються питань їхньої особистої безпеки та безпеки, а не відстоювання інтересів України. У цьому сенсі американські перемовники навіть більшою мірою відстоюють інтереси України, пропонуючи, наприклад, скасування мит на українські товари замість “жменьки ракет”, — зазначив Арестович.

За його словами, скасування мит США на 10 років – серйозна підтримка майбутнього розвитку української економіки. Українці зайняті політичним шоу про зміни в Офісі президента та уряді.

“При цьому зберігається надія, що ці перетасовки якимось чином вплинуть на ситуацію у тилу та на фронті. Однак від зміни прізвищ головна проблема України – нестача особового складу на фронті – не вирішиться. Це також не зменшить кількість ракет, дронів та добровольців у РФ. Проте страшилки про "капітуляцію України" після переговорів – передчасні. “28 пунктів Трампа” – це не капітуляція”, — зауважив він.

Арестович пояснив, що після відставки Єрмака Зеленський сильно ослаб як політична фігура, і Офіс президента вже не матиме колишнього впливу. Основні виклики для влади – це вихід із Донецької області та відмова від НАТО.

Однак головне питання, за його словами, яку країну будуватимуть після завершення війни. Арестович пояснив, що основою країни, яка хоче мати майбутнє, може стати лише широкий центристський проєкт. За його словами, Україні доведеться побудувати не тільки сильну економіку та збройні сили, а й нормальні відносини із сусідами, включаючи Росію та Білорусь.

Важливо також створити умови для реабілітації військових, але ставитися до всіх громадян однаково. Тобто, за словами Арестовича, держава насамперед має виконувати власну Конституцію.

“Якщо Україна не піде на створення широкого центристського проєкту – на нас чекає ще одна війна (а можливо, і не одна), фіналом якої може стати та сама капітуляція”, — підсумував Арестович.

