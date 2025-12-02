Рубрики
Кречмаровская Наталия
Україна, США та Росія працюють над мирним планом щодо завершення війни, запропонованим Штатами. Деякі політики називають ці пропозиції капітуляцією України.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що війна в Україні буде зупинена у найближчі історичні терміни. За його словами, можливо, не завтра і не до кінця року, але її буде зупинено, адже цим серйозно зайнялися наші американські партнери.
Арестович пояснив, що корупція в Україні давно розслідувана, і її факти пред’являються громадськості тоді, коли необхідно чинити тиск на українську владу.
За його словами, скасування мит США на 10 років – серйозна підтримка майбутнього розвитку української економіки. Українці зайняті політичним шоу про зміни в Офісі президента та уряді.
Арестович пояснив, що після відставки Єрмака Зеленський сильно ослаб як політична фігура, і Офіс президента вже не матиме колишнього впливу. Основні виклики для влади – це вихід із Донецької області та відмова від НАТО.
Однак головне питання, за його словами, яку країну будуватимуть після завершення війни. Арестович пояснив, що основою країни, яка хоче мати майбутнє, може стати лише широкий центристський проєкт. За його словами, Україні доведеться побудувати не тільки сильну економіку та збройні сили, а й нормальні відносини із сусідами, включаючи Росію та Білорусь.
Важливо також створити умови для реабілітації військових, але ставитися до всіх громадян однаково. Тобто, за словами Арестовича, держава насамперед має виконувати власну Конституцію.
