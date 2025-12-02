Украина, США и Россия работают над мирным планом по завершению войны, предложенным Штатами. Некоторые политики называют эти предложения капитуляцией Украины.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович отметил, что война в Украине будет остановлена в ближайшие исторические сроки. По его словам, возможно, не завтра и не до конца года, но она будет остановлена, ведь этим серьезно занялись наши американские партнеры.

Арестович объяснил, что коррупция в Украине давно расследована, и ее факты предъявляются общественности тогда, когда необходимо оказывать давление на украинские власти.

"Переговоры, которые ведут представители украинской делегации, в большей степени касаются вопросов их личной безопасности и безопасности, а не отстаивания интересов Украины. В этом смысле американские переговорщики даже в большей степени отстаивают интересы Украины, предлагая, например, отмену пошлин на украинские товары вместо горстки ракет", — отметил Арестович.

По его словам, отмена пошлин США на 10 лет – серьезная поддержка будущего развития украинской экономики. Украинцы заняты политическим шоу об изменениях в Офисе президента и правительстве.

"При этом сохраняется надежда, что эти перетасовки каким-то образом повлияют на ситуацию в тылу и на фронте. Однако от смены фамилий главная проблема Украины — недостаток личного состава на фронте — не решится. Это также не уменьшит количество ракет, дронов и добровольцев в РФ. Однако страшилки о "капитуляции Украины" после переговоров преждевременны. "28 пунктов Трампа" — это не капитуляция", — заметил он.

Арестович пояснил, что после отставки Ермака Зеленский сильно ослаб как политическая фигура, и Офис президента уже не будет прежнего влияния. Основные вызовы для власти – выход из Донецкой области и отказ от НАТО.

Однако главный вопрос, по его словам, какую страну будут строить после войны. Арестович объяснил, что основой страны, желающей иметь будущее, может стать только широкий центристский проект. По его словам, Украине придется построить не только сильную экономику и вооруженные силы, но и нормальные отношения с соседями, включая Россию и Белоруссию.

Важно также создать условия для реабилитации военных, но относиться ко всем гражданам все равно. То есть, по словам Арестовича, государство, прежде всего, должно выполнять собственную Конституцию.

"Если Украина не пойдет на создание широкого центристского проекта — нас ждет еще одна война (а возможно, и не одна), финалом которой может стать та же капитуляция", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы поставили Зеленскому бескомпромиссные требования.



