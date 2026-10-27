Україні нічим захищатися від ракет Путіна: у Міноборони озвучили несподівану вимогу до 5 країн

Україна звернулася до Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії з проханням передати частину запасів ракет-перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони. Київ пропонує партнерам розглянути можливість передати 10% наявних боєприпасів, а згодом компенсувати їх за рахунок майбутніх поставок за вже укладеними контрактами. Про це повідомило Міністерство оборони України. Очільник відомства Євгеній Хмара звернувся до представників оборонних відомств країн формату E5 із пропозиціями щодо посилення української ППО.

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Зокрема, йдеться про ракети для систем Patriot та IRIS-T. Також Україні потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси для боротьби з реактивними безпілотниками, які Росія застосовує під час атак.

У Міноборони наголосили, що Україна вже уклала контракти на майбутні поставки перехоплювачів. Тому Київ пропонує не додаткові безоплатні передачі, а можливість отримати ракети зі складів партнерів раніше, компенсувавши їх надходженням за контрактами в майбутньому.

Ще одним пріоритетом є розвиток безпілотних систем. За словами Хмари, українські виробники мають потенціал удвічі збільшити випуск дронів у 2027 році. Однак для цього необхідно завчасно забезпечити фінансування.

"Ми пропонуємо не просто збільшувати закупівлі, а масштабувати спільне виробництво українських дронів на території інших країн", — наголосив очільник Міноборони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія може готувати новий масований удар по Україні після періоду затишшя. Водночас інтервали між масштабними обстрілами можуть змінюватися, а наступну атаку Москва, ймовірно, спробує прив’язати до певної дати. Про це в коментарі ТСН.ua заявив військовий експерт Олег Жданов.