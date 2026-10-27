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Украине нечем защищаться от ракет Путина: в Минобороны озвучили неожиданное требование к 5 странам

Киев предлагает передать ракеты Patriot и IRIS-T со складов партнеров сейчас, а затем компенсировать их будущими поставками по заключенным контрактам

27 октября 2026, 10:55
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Клименко Елена

Украина обратилась в Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию с просьбой передать часть запасов ракет-перехватчиков для усиления противовоздушной обороны. Киев предлагает партнерам рассмотреть возможность передать 10% имеющихся боеприпасов, а затем компенсировать их за счет будущих поставок по уже заключенным контрактам. Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Глава ведомства Евгений Хмара обратился к представителям оборонных ведомств стран формата E5 с предложениями по усилению украинской ПВО.

Украине нечем защищаться от ракет Путина: в Минобороны озвучили неожиданное требование к 5 странам

Фото: из открытых источников

В частности, речь идет о ракетах для систем Patriot и IRIS-T. Также Украина нуждается в переносных зенитно-ракетных комплексах для борьбы с реактивными беспилотниками, которые Россия применяет во время атак.

В Минобороны подчеркнули, что Украина уже заключила контракты на будущие поставки перехватчиков. Поэтому Киев предлагает не дополнительные безвозмездные передачи, а возможность получить ракеты из составов партнеров раньше, компенсировав их поступление по контрактам в будущем.

Еще одним приоритетом является развитие беспилотных систем. По словам Хмары, украинские производители имеют потенциал вдвое увеличить выпуск дронов в 2027 году. Однако для этого необходимо заблаговременно обеспечить финансирование.

"Мы предлагаем не просто увеличивать закупки, а масштабировать совместное производство украинских дронов на территории других стран", — подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия может готовить новый массированный удар по Украине после периода затишья. В то же время, интервалы между масштабными обстрелами могут изменяться, а следующую атаку Москва, вероятно, попытается привязать к определенной дате. Об этом в комментарии ТСН.ua заявил военный эксперт Олег Жданов.



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