Україні нав’язують принизливий мир: який маловідомий факт вже був у "Мюнхенській змові"

Всі постійно люблять згадувати про "Мюнхенську змову" у контексті нинішніх подій, але упускають декілька важливих моментів. Мало згадувати про "політику умиротворення", або про те, що Чехословаччину примусили відмовитися від територій. Про це розповів політолог Петро Олещук.

Мюнхенська змова. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, маловідомим фактом є те, що "Мюнхенська угода" містила додаток, де, зокрема, Великобританія і Франція обіцяли надання "міжнародної гарантії нових кордонів Чехословацької держави від неспровокованої агресії". Тобто, Франція та Великобританія "гарантували" кордони Чехословаччини без Судет, а "коли питання польської та угорської меншин у Чехословаччині буде вирішено, Німеччина та Італія зі свого боку нададуть гарантії Чехословаччині". "Вирішення питань польської та угорської меншин" — це про перекроювання кордонів Чехословаччини на користь Угорщини та Польщі.

"Тобто, теоретично за підсумками "Мюнхену" Чехословаччина мала б і надалі собі тихо мирно існувати "під гарантіями" Франції і Великобританії. Але все сталося зовсім не так. Чому? У тому числі і тому, що прийняття принизливого договору спровокувало у Чехословаччині політичну кризу, відставку уряду, сплеск сепаратизму та відокремлення Словаччини. За таких умов держава стрімко склалася як "картковий будиночок" та була остаточно анексована Німеччиною у повному обсязі", – зазначив експерт.

Петро Олещук наголошує, висновки наступні: во-перше, нав'язування будь-яких принизливих умов для держави повинно враховувати обов'язкову політичну кризу, яка настане за прийняттям цих умов. По-друге, гарантії від тих, хто тебе раз зрадив, що вони наступного разу "точно-точно не зрадять" — вартують не багато.

Читайте також на порталі "Коментарі" — кому Трамп вирішив віддати Євразію та Україну: став відомий справжній підхід США.



