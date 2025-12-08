logo_ukra

BTC/USD

91468

ETH/USD

3132.38

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україні нав’язують принизливий мир: який маловідомий факт вже був у "Мюнхенській змові"
commentss НОВИНИ Всі новини

Україні нав’язують принизливий мир: який маловідомий факт вже був у "Мюнхенській змові"

Теоретично за підсумками "Мюнхену" Чехословаччина мала б і надалі собі тихо мирно існувати "під гарантіями" Франції і Великобританії, але все сталося зовсім не так

8 грудня 2025, 08:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Всі постійно люблять згадувати про "Мюнхенську змову" у контексті нинішніх подій, але упускають декілька важливих моментів. Мало згадувати про "політику умиротворення", або про те, що Чехословаччину примусили відмовитися від територій. Про це розповів політолог Петро Олещук.

Україні нав’язують принизливий мир: який маловідомий факт вже був у "Мюнхенській змові"

Мюнхенська змова. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, маловідомим фактом є те, що "Мюнхенська угода" містила додаток, де, зокрема, Великобританія і Франція обіцяли надання "міжнародної гарантії нових кордонів Чехословацької держави від неспровокованої агресії". Тобто, Франція та Великобританія "гарантували" кордони Чехословаччини без Судет, а "коли питання польської та угорської меншин у Чехословаччині буде вирішено, Німеччина та Італія зі свого боку нададуть гарантії Чехословаччині". "Вирішення питань польської та угорської меншин" — це про перекроювання кордонів Чехословаччини на користь Угорщини та Польщі.

"Тобто, теоретично за підсумками "Мюнхену" Чехословаччина мала б і надалі собі тихо мирно існувати "під гарантіями" Франції і Великобританії. Але все сталося зовсім не так. Чому? У тому числі і тому, що прийняття принизливого договору спровокувало у Чехословаччині політичну кризу, відставку уряду, сплеск сепаратизму та відокремлення Словаччини. За таких умов держава стрімко склалася як "картковий будиночок" та була остаточно анексована Німеччиною у повному обсязі", – зазначив експерт.

Петро Олещук наголошує, висновки наступні: во-перше, нав'язування будь-яких принизливих умов для держави повинно враховувати обов'язкову політичну кризу, яка настане за прийняттям цих умов. По-друге, гарантії від тих, хто тебе раз зрадив, що вони наступного разу "точно-точно не зрадять" — вартують не багато.

Читайте також на порталі "Коментарі" — кому Трамп вирішив віддати Євразію та Україну: став відомий справжній підхід США.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини