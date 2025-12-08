Украине навязывают унизительный мир: какой малоизвестный факт уже был в "Мюнхенском сговоре"

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Все постоянно любят вспоминать о "Мюнхенском заговоре" в контексте нынешних событий, но упускают несколько важных моментов. Мало вспоминать о "политике умиротворения" или о том, что Чехословакию заставили отказаться от территорий. Об этом рассказал политолог Петр Олещук.
Мюнхенский сговор. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, что малоизвестным фактом является то, что "Мюнхенское соглашение" содержало приложение, где, в частности, Великобритания и Франция обещали предоставление "международной гарантии новых границ Чехословацкого государства от непровоцированной агрессии". То есть, Франция и Великобритания "гарантировали" границы Чехословакии без Судет, а "когда вопрос польского и венгерского меньшинств в Чехословакии будет решен, Германия и Италия со своей стороны предоставят гарантии Чехословакии". "Решение вопросов польского и венгерского меньшинств" — это о перекраивании границ Чехословакии в пользу Венгрии и Польши.
Петр Олещук отмечает, выводы следующие: во-первых, навязывание любых унизительных условий для государства должно учитывать обязательный политический кризис, который последует за принятием этих условий. Во-вторых, гарантии от тех, кто тебя раз предал, что они в следующий раз "точно-точно не предадут" — стоят немного.
Читайте на портале "Комментарии" — кому Трамп решил отдать Евразию и Украину: стал известен настоящий подход США.