Украине навязывают унизительный мир: какой малоизвестный факт уже был в "Мюнхенском сговоре"

Все постоянно любят вспоминать о "Мюнхенском заговоре" в контексте нынешних событий, но упускают несколько важных моментов. Мало вспоминать о "политике умиротворения" или о том, что Чехословакию заставили отказаться от территорий. Об этом рассказал политолог Петр Олещук.

Мюнхенский сговор. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что малоизвестным фактом является то, что "Мюнхенское соглашение" содержало приложение, где, в частности, Великобритания и Франция обещали предоставление "международной гарантии новых границ Чехословацкого государства от непровоцированной агрессии". То есть, Франция и Великобритания "гарантировали" границы Чехословакии без Судет, а "когда вопрос польского и венгерского меньшинств в Чехословакии будет решен, Германия и Италия со своей стороны предоставят гарантии Чехословакии". "Решение вопросов польского и венгерского меньшинств" — это о перекраивании границ Чехословакии в пользу Венгрии и Польши.

"То есть, теоретически по итогам "Мюнхена" Чехословакия должна и дальше себе тихо мирно существовать "под гарантиями" Франции и Великобритании. Но все произошло совсем не так. Почему? В том числе и потому, что принятие унизительного договора спровоцировало в Чехословакии политический кризис, отставку правительства, всплеск сепаратизма и разделение Словакии. При таких условиях государство стремительно сложилось как "карточный домик" и было окончательно аннексировано Германией в полном объеме", – отметил эксперт.

Петр Олещук отмечает, выводы следующие: во-первых, навязывание любых унизительных условий для государства должно учитывать обязательный политический кризис, который последует за принятием этих условий. Во-вторых, гарантии от тех, кто тебя раз предал, что они в следующий раз "точно-точно не предадут" — стоят немного.

