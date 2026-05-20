Нещодавній масований удар по Москві та Підмосков’ю ознаменував новий етап російсько-українського конфлікту. Україна продовжує долати так звану "пастку дозволів" з боку США, одночасно нарощуючи власне виробництво далекобійної зброї. Це демонструє здатність Києва проводити удари по ключових об’єктах на глибині російської території, не покладаючись повністю на західні поставки.

Масова атака на столицю РФ змусила російську владу знову вдатися до звичного ритуалу: заперечення фактів, применшення масштабів події та спроби відвернути увагу населення. Незважаючи на заяви Міноборони РФ про нібито збиття понад тисячі дронів за добу і дані мера Москви про 81 перехоплений безпілотник, наслідки удару були відчутними. Уламки дронів впали на територію найбільшого аеропорту країни, остаточно підірвавши ілюзію безпеки для жителів столиці.

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Найджел Гоулд-Девіс зазначає, що ця атака наочно доводить здатність України завдати суттєвого удару по Москві та її околицях. За його словами, "над Росією нависла похмура хмара тривоги", яка помітно посилилася останніми місяцями.

Довгий час США контролювали можливості Києва щодо ударів глибоко вглиб російської території. Під час адміністрацій Байдена та Трампа Білий дім побоювався ескалації конфлікту та прямого зіткнення з ядерною Росією, тому відмовляв у постачанні далекобійних ракет на кшталт Tomahawk. Аналогічні причини блокували передачу Німеччиною ракет Taurus. Це фактично давало США право вето на удари України по важливих цілях у РФ.

Однак зараз ситуація змінюється. Поки американська адміністрація концентрує увагу на Близькому Сході та протистоянні з Іраном, Україна успішно розвиває власну оборонну промисловість і здатна діяти незалежно. Відтак, країна виходить із "пастки дозволів", збільшуючи стратегічну автономію у веденні війни.

