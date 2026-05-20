Сі поставив Путіну вимогу щодо закінчення війни, але погана новина для України: деталі

Під час недавньої зустрічі у Пекіні російський диктатор Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін обговорили низку глобальних питань, зокрема наголосили на важливості завершення конфліктів на Близькому Сході. Проте тема російської агресії проти України залишилася поза увагою. Про це повідомляє Euronews.

Представники китайського уряду відзначили складність та нестабільність сучасної міжнародної ситуації, застерігаючи про зростання односторонньої гегемонії у світі.

"Поточна міжнародна ситуація складна і нестабільна, одностороння гегемонія набирає обертів", – йдеться у заяві Пекіна, що супроводжувала візит Путіна.

У відповідь російський лідер наголосив на важливості зміцнення відносин між Росією та Китаєм у нинішніх умовах глобальної напруженості. Обидва лідери погодилися, що їхні країни мають сприяти створенню "більш справедливого світового порядку" та висловили занепокоєння "безконтрольним розгулом односторонньої гегемонії".

Особливу увагу під час зустрічі Сі Цзіньпін приділив Близькому Сходу. Він підкреслив необхідність зупинити бойові дії та відзначив, що ситуація в регіоні вже починає переходити від війни до миру.

"Мій чотирипунктний план щодо підтримки та зміцнення миру і стабільності на Близькому Сході спрямований на подальше формування міжнародного консенсусу та сприяння зниженню напруженості, деескалації конфлікту і просуванню мирного врегулювання", – заявив Сі.

За даними Euronews, йдеться про мирний план Китаю, представлений ще у квітні. Він передбачає мирне співіснування держав, повагу до національного суверенітету, дотримання міжнародного права та узгоджений підхід до безпеки та розвитку у світі.

