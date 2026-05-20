logo

BTC/USD

77311

ETH/USD

2125.9

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Си потребовал Путина по окончании войны, но плохая новость для Украины: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Си потребовал Путина по окончании войны, но плохая новость для Украины: детали

Путин и Си договорились о формировании нового мирового порядка

20 мая 2026, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Во время недавней встречи в Пекине российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили ряд глобальных вопросов, в частности отметили важность завершения конфликтов на Ближнем Востоке. Однако тема российской агрессии против Украины осталась без внимания. Об этом сообщает Euronews.

Си потребовал Путина по окончании войны, но плохая новость для Украины: детали

Фото: из открытых источников

Представители китайского правительства отметили сложность и нестабильность современной международной ситуации, предостерегая рост односторонней гегемонии в мире.

"Текущая международная ситуация сложная и нестабильная, односторонняя гегемония набирает обороты", – говорится в заявлении Пекина, сопровождавшем визит Путина.

В ответ российский лидер отметил важность укрепления отношений между Россией и Китаем в нынешних условиях глобальной напряженности. Оба лидера согласились, что их страны должны способствовать созданию более справедливого мирового порядка и выразили обеспокоенность бесконтрольным разгулом односторонней гегемонии.

Особое внимание во время встречи Си Цзиньпин уделил Ближнему Востоку. Он подчеркнул необходимость остановить боевые действия, отметив, что ситуация в регионе уже начинает переходить от войны к миру.

"Мой четырехпунктный план поддержки и укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке направлен на дальнейшее формирование международного консенсуса и содействие снижению напряженности, деэскалации конфликта и продвижению мирного урегулирования", – заявил Си.

По данным Euronews, речь идет о мирном плане Китая, представленном еще в апреле. Он предполагает мирное сосуществование государств, уважение национального суверенитета, соблюдение международного права и согласованный подход к безопасности и развитию в мире.

"Комментарии" уже писали, что Украина должна осторожно определять объекты для нанесения ударов на территории России, чтобы это не представляло угрозу безопасности стран НАТО и не давало возможности России для эскалации конфликта или проведения гибридных атак. Такую позицию на брифинге в Варшаве озвучил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, комментируя случаи нарушения украинскими беспилотниками воздушного пространства балтийских государств.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости