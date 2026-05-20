Во время недавней встречи в Пекине российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили ряд глобальных вопросов, в частности отметили важность завершения конфликтов на Ближнем Востоке. Однако тема российской агрессии против Украины осталась без внимания. Об этом сообщает Euronews.

Представители китайского правительства отметили сложность и нестабильность современной международной ситуации, предостерегая рост односторонней гегемонии в мире.

"Текущая международная ситуация сложная и нестабильная, односторонняя гегемония набирает обороты", – говорится в заявлении Пекина, сопровождавшем визит Путина.

В ответ российский лидер отметил важность укрепления отношений между Россией и Китаем в нынешних условиях глобальной напряженности. Оба лидера согласились, что их страны должны способствовать созданию более справедливого мирового порядка и выразили обеспокоенность бесконтрольным разгулом односторонней гегемонии.

Особое внимание во время встречи Си Цзиньпин уделил Ближнему Востоку. Он подчеркнул необходимость остановить боевые действия, отметив, что ситуация в регионе уже начинает переходить от войны к миру.

"Мой четырехпунктный план поддержки и укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке направлен на дальнейшее формирование международного консенсуса и содействие снижению напряженности, деэскалации конфликта и продвижению мирного урегулирования", – заявил Си.

По данным Euronews, речь идет о мирном плане Китая, представленном еще в апреле. Он предполагает мирное сосуществование государств, уважение национального суверенитета, соблюдение международного права и согласованный подход к безопасности и развитию в мире.

